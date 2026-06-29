Andrew Wiggins prolonge au Heat pour 64 millions sur 3 ans

Le Heat conserve son ailier champion NBA ! Andrew Wiggins reste à Miami pour 3 ans et 64 millions de dollars, selon Shams Charania. Une signature qui rend un hypothétique nouveau contrat de Norman Powell toujours faisable… mais bien compliqué.

Andrew Wiggins a pris une petite ristourne en permettant au Heat d’économiser 9 millions de dollars et de disposer de 27 millions restants à dépenser avant de rentrer dans la zone où la ligue commence à taper vraiment fort sur le porte-monnaie. Un montant qui permet théoriquement de signer Norman Powell, mais sans doute en dessous de ses prétentions salariales initiales. Quoi qu’il en soit, Wig’ est lui de retour à South Beach pour encore trois saisons. Le premier choix de Draft 2014 a signé la saison dernière 15,4 points, 4,8 rebonds et 2,7 passes, à 47,5% au tir.

Just in: Miami Heat forward Andrew Wiggins intends to a sign a three-year, $64 million contract to stay with the franchise, with a player option in the third season, sources tell ESPN. Heat executives and Wiggins’ agents at CAA sports Steven Heumann and Andrew Morrison, as well… pic.twitter.com/mMXDjLQ9qA

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2026

Avec l’arrivée de Giannis Antetokounmpo en Floride, le Heat veut bien naturellement l’entourer comme il faut. Wiggins est la troisième tête de l’hydre composé avec Giannis et Bam Adebayo. Norman Powell ne devrait donc pas faire partie de ce schéma, à moins que Miami ne réussisse à transférer les 16 millions de salaire de Nikola Jovic. Et une fois Powell resigné, il faudrait encore trouver quatre joueurs pour compléter le roster. Une équation très, très difficile à résoudre sans autre transfert.

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