Ja Morant transféré chez les Blazers !!!

C’est la fin d’un long feuilleton à Memphis ! Ja Morant, un temps porteur d’un projet jeune et prometteur, est transféré chez les Blazers contre Jerami Grant et Kris Murray, où il évoluera aux côtés de Damian Lillard. Un nouveau départ pour un joueur qui a accumulé les casseroles chez les Grizzlies et laissera une trace finalement… mitigée.

Ja Morant jouera dans l’Oregon en 2026-27 ! Les Grizzlies envoient le meneur All-Star chez les Blazers contre Jerami Grant et Kris Murray. Une décision qui intervient après plusieurs mois de rumeurs, notamment cet hiver (et quoi qu’en ait dit le propriétaire), où Memphis avait déjà cherché à échanger Morant lors de la Trade Deadline.

🚨 OH WOW, JA MORANT AUX BLAZERS !

ÉNORME (ET INATTENDU) TRANSFERT 😱😱

JERAMI GRANT ET KRIS MURRAY VONT À MEMPHIS. https://t.co/nW1CPvY9ud

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Ja Morant quitte donc une franchise où il aura soufflé le brûlant d’excitation et le glacial de déception. D’abord vu comme le potentiel visage de la NBA, grâce à un jeu ultra spectaculaire et son rôle de patron d’une équipe jeune et prometteuse, il n’a par la suite pas pu confirmer. On parle pourtant d’un double All-Star, d’un Rookie de l’Année (2019-20) et d’un MIP (2021-22).

D’abord à cause de faits personnels – apparition à deux reprises en possession d’une arme à feu en direct sur les réseaux sociaux, il a d’ailleurs été lourdement suspendu par la ligue- puis à cause de blessures qui l’ont empêché de jouer plus de six matchs de suite depuis la saison 2022-23. Cette saison, il a joué 20 matchs pour 19,5 points, 3,3 rebonds et 8,1 passes de moyenne, à 41% au tir.

À Portland, le meneur de 26 ans aura l’opportunité de se relancer dans un projet montant sportivement. Aux côtés d’un homme d’expérience, Damian Lillard, il aura aussi la chance de trouver un mentor qui pourra peut-être le canaliser. Pour les Blazers, ce transfert est plutôt tout à fait gagnant, car si Morant retrouve du rythme, c’est un énorme coup réalisé par l’équipe de l’Oregon.

D’accord, faire venir Ja Morant est un risque par nature.

Mais avec seulement 2 saisons de contrat et en perdant Jerami Grant et Kris Murray, tu te mets dans des conditions optimales.

Si tu le relances, c’est une merveilleuse nouvelle pour toi et la NBA. Si ça rate tant pis. 🤷 pic.twitter.com/n1MVZUju6O

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Pour les Grizzlies, la contrepartie est certes faible mais permet au moins de tourner la page Morant de la franchise. Cam Boozer arrive dans le Tennessee cet été, et il est désormais l’une des pièces maîtresse de la reconstruction des Oursons. Avec Cedric Coward, notamment.