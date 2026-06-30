Les Clippers ont fait le choix de ne pas activer l’option qu’ils avaient sur la dernière année de contrat de Nicolas Batum, et ce dernier est par conséquent agent libre. Sans contrat, la légende tricolore de 37 ans est désormais disponible sur le marché NBA, à moins que l’heure de raccrocher les sneakers soit venue..?

Nicolas Batum et les Clippers, c’est terminé ! Après presque six saisons jouées à Los Angeles, au sein d’une franchise qui l’a relancé dans un rôle de parfait homme de l’ombre, efficace dans les sales besognes et grand facilitateur de jeu, Batman est désormais libre de tout contrat. Cela car les Clippers ont choisi de ne pas exercer l’option qu’ils avaient sur la dernière année du contrat de Nico. Brook Lopez, dans la même situation, a été de son côté prolongé d’un an dans la Cité des Anges.

🚨 NICOLAS BATUM EST AGENT-LIBRE !

Les Clippers ont décidé d’activer l’option de Brook Loper, mais pas celle de Bogdan Bogdanovic ou du Français.

Alors retraite ? Autre franchise ? Retour à Los Angeles pour encore moins d’argent ?

Réponse dans les prochains jours… 🇫🇷 pic.twitter.com/HgrjcqRdH5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Que va t-il se passer désormais ? Nicolas Batum est un joueur très désirable en NBA pour les raisons évoquées ci-dessus. Pour autant, à 37 ans, après avoir pas mal bourlingué dans la ligue à des rôles différents, peut-être que l’heure de la retraite est là. Tout devrait se décanter dans les prochains jours et les options sont pour l’instant toutes sur la table. Y compris un retour à Los Angeles pour une année supplémentaire, à un salaire moindre.

Légende de l’Équipe de France, légende du basketball français, Nicolas Batum restera quoi qu’il arrive l’un des grands visages du basketball tricolore, pour toujours.