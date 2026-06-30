Ja Morant aux Blazers : c’est quoi le projet ?

Quel séisme sur la planète NBA, Ja Morant a une nouvelle maison ! Le meneur de jeu le plus spectaculaire de la Ligue rejoint les Trail Blazers. Avec Damian Lillard, Scoot Henderson et Jrue Holiday déjà dans l’effectif, une question se pose : quel est le projet à Portland ?

Beaucoup d’équipes étaient évoquées dans les rumeurs pour accueillir Ja Morant, mais très rarement les Portland Trail Blazers. Avec une ligne arrière déjà bien fournie, entre Damian Lillard, Jrue Holiday, Scoot Henderson ou encore Shaedon Sharpe, le fit ne paraît, sur le papier, pas évident. Alors quel est l’idée derrière ce transfert ?

🚨 OH WOW, JA MORANT AUX BLAZERS !

ÉNORME (ET INATTENDU) TRANSFERT 😱😱

JERAMI GRANT ET KRIS MURRAY VONT À MEMPHIS. https://t.co/nW1CPvY9ud

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Small Risk, High Reward

La valeur de Ja Morant n’avait jamais été aussi faible. Pour récupérer l’ancien génie des Grizzlies, la franchise de l’Oregon a du se séparer d’un joueur qu’elle ne voulait plus, Jerami Grant, et d’un joueur que la NBA ne voudra bientôt plus, Kris Murray.

Le meneur de jeu n’a plus que deux ans sur son contrat. Alors, même si ça venait à mal se passer, il pourrait parfaitement être transféré ailleurs dans un an ou libéré dans deux. Ce qui dégagerait énormément de masse salariale pour Portland. Le tout sans se mettre dans le rouge à l’instant T puisqu’ils sont à 21 millions de dollars de la Luxury Tax.

D’accord, faire venir Ja Morant est un risque par nature.

Mais avec seulement 2 saisons de contrat et en perdant Jerami Grant et Kris Murray, tu te mets dans des conditions optimales.

Si tu le relances, c’est une merveilleuse nouvelle pour toi et la NBA. Si ça rate tant pis. 🤷 pic.twitter.com/n1MVZUju6O

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En somme, dans le meilleur des cas, Ja Morant redevient un joueur de premier plan en NBA, le visage de la franchise et un transfert vu, avec le recul, comme exceptionnel. Dans le pire, il flop lors de deux années où les attentes ne sont pas immenses dans l’Oregon et il soulage la banque si précieuse de Tom Dundon.

Le retour de la hype à Portland

Pour les petits marchés, il n’y a pas de secrets. Il faut des joueurs de grand talent pour conserver de l’intérêt à l’échelle nationale. Lors de son passage à Memphis, le plus grand accomplissement de Ja Morant n’a pas été d’amener l’équipe en demi-finales de Conférence, mais d’en faire, un temps, une des franchises les plus suivies de NBA.

On va assister à un back-court Ja Morant / Damian Lillard ! 🤯

Ne me demandez pas comment ça va fonctionner, dans quel système…

Tout ce que je sais c’est que deux des guards les plus excitants de NBA vont jouer ensemble.

La hype est réellement de retour à Portland ! 🔥 pic.twitter.com/RuaKZ1bc3g

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Il était l’un des trois joueurs dont les actions étaient les plus regardées sur les réseaux sociaux, l’un des dix maillots les plus vendus de la Grande Ligue. Avec le star power de Damian Lillard et le sien, Portland s’offre de la visibilité et des fans. Les Blazers vont de nouveau « réellement » compter !

Une timeline parfaite

Bien sûr, au moment du transfert, les présences de Damian Lillard, Jrue Holiday et Scoot Henderson en plus de la sienne interrogent. Mais les deux premiers nommés ont largement dépassé la trentaine et ne font pas partie des plans d’avenir de la franchise.

Deni Avdija a 25 ans, Donovan Clingan 22, Toumani Camara 26 ou encore Shaedon Sharpe 23. L’objectif est d’être véritablement compétitif dans environ deux ans lorsqu’ils entreront tous dans leur prime. Ce sera en tout cas le moment parfait pour faire un point sur l’effectif et choisir qui continuera de grandir dans le projet. Surtout que l’Israélien sera agent-libre à ce moment-là et que le pivot américain pourra lui aussi prolonger ou pas.

Éloignez le d’Instagram, des armes à feu et de certaines personnes de son entourage.

Un grand Ja Morant, c’est une bénédiction pour la NBA et on espère vraiment le revoir à son meilleur niveau à Portland ! 🙌❤️pic.twitter.com/scOxY1gPse

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Alors avoir un Ja Morant, âgé de 26 ans, pour mener ce chantier avec ses deux années de contrat. Tout en protégeant le développement d’un Scoot Henderson qui, devinez quoi, a aussi deux ans de contrat, ça semble assez parfait sur le papier. L’arrière sélectionné avec le troisième choix de la Draft a réussi une bonne série face aux Spurs, mais semble encore trop tendre pour être un ball handler dominant d’une équipe compétitive. Il va avoir l’opportunité de s’offrir un premier gros contrat en devenant un sixième homme de luxe.

D’autres mouvements en vue ?

Actuellement, les Portland Trail Blazers ne comptent que 11 joueurs dans le roster. Avec la marge financière évoquée plus tôt, ils ne sont peut-être pas au bout de leurs opérations. Selon Chris Haynes, Damian Lillard et Ja Morant seront les titulaires la saison prochaine. Alors pourquoi ne pas utiliser les 35 millions de salaire de Jrue Holiday pour faire un autre coup, notamment à l’intérieur, et complètement rééquilibrer l’effectif ?

Avec le départ de Jerami Grant et en attendant le développement d’Hansen Yang, les hommes de l’Oregon ne comptent aucune solution viable pour faire souffler Toumani Camara et Donovan Clingan. Une autre pointure serait la bienvenue et se régalerait sans doute en jouant avec l’ancien meneur de jeu des Grizzlies.

Ja Morant, ce joueur qui peut rendre n’importe quel lay-up spectaculaire ! 😍 pic.twitter.com/ftSDsKKoYP

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Alors en attendant les prochains mouvements de Portland, difficile de répondre avec complète conviction aux questions autour de ce projet. Mais ce qui est certain, c’est qu’ils se sont permis de prendre un pari sur l’un des plus gros talents de NBA sans que cela ne représente de risque financier ou même sportif pour eux. Ils se sont offerts la possibilité d’être compétitifs la saisons prochaine, mais surtout, ils se sont donnés toutes les clés en main pour faire les bons choix et viser très haut dans deux ans. Maintenant, c’est à Joe Cronin de continuer à travailler, à Micah Nori de commencer à se montrer et à Ja Morant de recommencer à briller.