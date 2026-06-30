Ousmane Dieng libéré par les Bucks

Selon Michael Scotto, les Bucks ont choisi de ne pas exercer l’option qu’ils avaient sur la dernière année contrat d’Ousmane Dieng. L’insider précise néanmoins que c’est pour la bonne cause, puisque Milwaukee aurait l’intention de proposer un contrat long terme au français dans les prochains jours.

Relégué au bout du banc au Thunder, sa première équipe NBA, où la concurrence féroce a eu raison de lui, Ousmane Dieng s’est offert un nouveau départ à Milwaukee cet hiver. Un vent de fraîcheur qui lui a permis de signer une deuxième partie de saison canon chez les Bucks. 11 points, 4,6 rebonds, 3,6 points avec les Daims pour finir 2025-26, et une superbe impression laissée auprès de la direction.

Sources: The Milwaukee Bucks declined to tender Ousmane Dieng a qualifying offer, which will make him an unrestricted free agent. Bucks have significant interest in re-signing Dieng in free agency. He averaged 11.0 points, 4.6 rebounds and 3.6 assists last season for Milwaukee. pic.twitter.com/BD13ckM5tW

— Michael Scotto (@MikeAScotto) June 29, 2026

Le contexte est d’ailleurs très favorable au français : départ de Giannis Antetokounmpo, projet sportif en transition, besoin de joueurs sérieux qui auront du temps de jeu. Ousmane Dieng en fait partie, et selon Scotto, sa libération n’est que temporaire, les Bucks ayant à priori décidé de lui proposer un contrat long terme après l’ouverture de la free agency, demain soir. Ce qui serait une superbe marque de confiance et l’opportunité de vraiment montrer ce qu’il vaut en NBA !