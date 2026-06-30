Jalen Duren bientôt transféré aux Sacramento Kings ?

La 47e bombe de la soirée a eu lieu en NBA. Jalen Duren et les Detroit Pistons seraient trop loin d’un accord et le pivot travaillerait sur un sign-and-trade pour rejoindre les Sacramento Kings. Un transfert qui pourrait inclure Domantas Sabonis.

En ratant ses Playoffs, Jalen Duren s’est peut-être « offert » la pire punition possible en NBA : signer aux Sacramento Kings. Après ses prestations d’avril et mai, les Detroit Pistons semblent penser que leur pivot ne mérite pas un contrat à la hauteur de ce qu’il demande (soit environ 40 millions de dollars par an).

Selon Chris Haynes, les deux parties ne seraient pas du tout d’accords et l’intérieur de 22 ans serait en train de mettre en place un sign-and-trade avec les Sacramento Kings, plus disposés à lui offrir tous ses billets. Sam Amick confirme en précisant que Domantas Sabonis ferait certainement le chemin inverse.

Les Pistons et Jalen Duren sont tellement loin d’un accord qu’un sign & trade est plus que jamais envisagé.

Sacramento serait en pole.

Si on nous avait dit ça avant les Playoffs… pic.twitter.com/HSZEL2DU33

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

La franchise de Doug Christie est financièrement au-niveau du Second Apron. Ils devront, si ce transfert se fait, envoyer à Detroit une masse salariale supérieure à ce qu’ils récupéreront. Ça tombe bien, le pivot lituanien touchera 45 millions de dollars la saison prochaine.

Sacramento serait sans doute les seuls vainqueurs de cette histoire. Pouvoir construite un nouveau projet autour d’un duo Darius Acuff Jr – Jalen Duren serait excitant. Mais pour le pivot, les ambitions seraient d’un coup bien moins grandes qu’à Detroit.

Scary part for the Pistons is if you lose Duren after already losing Isaiah Stewart, who’s your full-time center: Paul Reed? Oof. I’d worry about a huge defensive decline next season. Detroit had the #2 DRTG. And as horrible Duren was in the playoffs he was excellent all year. https://t.co/30AsWqPbBo

— Kevin O’Connor (@KevinOConnor) June 29, 2026

Autre perdant potentiel, Maxime Raynaud qui perdrait son poste de pivot de titulaire. Surtout, les Pistons laisseraient filer leurs deux meilleurs intérieurs (avec Isaiah Stewart) en une semaine, trois mois après avoir terminé leaders de la Conférence Est. Le coup serait dur pour les fans, d’autant plus que la complémentarité avec Domantas Sabonis n’est pas évidente sur le papier. Wait and see…