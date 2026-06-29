Les Finales NBA et la Draft définitivement dans le rétro, il est désormais l’heure du marchandage. Le grand bazar de l’été, avec signatures de joueurs libres, échanges entre stars ou encore un melon offert pour un melon acheté. A Detroit on n’y coupe pas et le gros dossier se nomme… Jalen Duren.

Auteur d’une saison régulière incroyable (19,5 points et 10 rebonds à 65% au tir) mais de Playoffs de bolosse (10,2 points et 8,5 rebonds à 51% au tir), Jalen Duren a été élu dans la All-NBA Third Team est il est de ce fait éligible à une extension de contrat de 287 millions sur 5 ans. Le joueur a fait ses petits calculs et souhaiterait apparemment décrocher un contrat à 40 patates l’année, de quoi mettre la daronne – et ses copines – à l’abri.

Jalen Duren viserait un contrat à environ 40 millions de dollars par an selon @MikeAScotto pic.twitter.com/B7EwHsvLTg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 28, 2026



Les Pistons se sont déjà fait remarquer sur le marché des transferts il y a quelques jours, en transférant Isaiah Stewart à Memphis contre des picks de Draft, libérant ainsi de la masse salariale en vue de la Free Agency. Pour payer grassement Jalen Duren ? Pas sûr, puisque l’idée principale des boss de Detroit serait plutôt d’entourer Cade Cunningham d’une autre star, type Tyler Herro, Norman Powell, Kawhi Leonard ou même LeBron James. Les Pistons ne semblent donc pas résolus à donner trop de sousous à leur jeune pivot, avec qui l’idée d’un sign and trade aurait donc été émise…

Selon The Athletic, le gap entre ce que Jalen Duren veut et ce que les Pistons pourraient lui proposer est trop grand, et le très musculeux pivot regarde donc ailleurs, où l’herbe pourrait être plus verte, verte comme des liasses de billet dans une valise. On sait par exemple que les Lakers cherchent un partenaire de pick and roll à Luka Doncic, mais au vu de la progression de JD un paquet de franchises doivent être sur le coup, malgré le coût de l’opération.

Pas sûr que la Dolce Vita entre Jalen Duren et les Pistons ne se poursuive au delà du 1er juillet, et son départ ferait de lui l’un des plus gros poissons de la Free Agency 2026. Alors, qui a la canne à pêche la plus solide ?