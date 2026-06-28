Kawhi Leonard pourrait revenir aux Toronto Raptors !

Alors que les transferts se multiplient en ce début d’été NBA, le dossier Kawhi Leonard lui continue de susciter nombre de rumeurs. La dernière en date : les Clippers auraient beaucoup discuté avec les Raptors au sujet d’un transfert de The Klaw. Hype maximale !

L’info nous vient de Jake Fischer. Les Clippers et les Raptors auraient entretenu de longues discussions tout au long du week-end au sujet d’un potentiel transfert de Kawhi Leonard. Ouvrant encore un peu plus la porte à un retour de The Klaw sur les terres canadiennes.

Ouh d’après @JakeLFischer, ça chauffe entre Clippers et Raptors pour un trade de Kawhi Leonard 🔥

Les deux franchises auraient bien discuté ce week-end. Toronto préfèrerait construire un deal autour de Brandon Ingram, plutôt que RJ Barrett.

Affaire à suivre… 🤔 pic.twitter.com/60hd99iIIA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 28, 2026

Obligé d’être hypé à la vue de cette rumeur. Kawhi à Toronto c’est tellement de bons souvenirs. Une saison seulement en 2018-19 mais rentrée dans la légende par sa finalité. De sa première interview avec son rire… particulier, au premier titre des Dinos en passant par le buzzer beater historique face aux Sixers. Nostalgie quand tu nous tiens…

Pourtant si l’envie de voir un tel deal se concrétiser est palpable, attention à ne pas s’emballer trop vite. Toronto chercherait à construire son package autour de Brandon Ingram plutôt que de sacrifier un profil comme celui de RJ Barrett, reste à savoir si les Clippers sont intéressés.

Va falloir suivre le dossier de très près !