Miles Bridges envoyé aux Suns contre Grayson Allen et Royce O’Neale !

C’est la Shams bomb du jour : les Suns et les Hornets complètent un gros trade comprenant plusieurs joueurs et des picks de Draft. Miles Bridges s’envole pour l’Arizona en provenance de Charlotte, tandis que Grayson Allen et Royce O’Neale font le voyage inverse.

🚨 OH LE GROS TRANSFERT ENTRE CHARLOTTE ET PHOENIX !

Les Suns reçoivent : Miles Bridges, le premier tour de Draft 2029, le second 2027.

Les Hornets reçoivent : Grayson Allen, Royce O’Neale et un premier tour de Draft 2033. https://t.co/u8D4WwUv1z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 28, 2026

Alors celle-là, on ne l’avait pas vu venir… les Hornets continuent leur coup de balai. Alors qu’ils sortaient d’une belle deuxième partie de saison et que LaMelo Ball vient d’être remercié et envoyé à Minnesota, c’est désormais un autre pilier de leur effectif qui s’en va.

Puisqu’on est là pour parler basket, il faut avouer que Miles Bridges était l’une des raisons de la bonne forme de Charlotte. Avec plus de 17 points, 6 rebonds et 3 passes de moyenne, le numéro 0 des Hornets va désormais shooter avec un maillot des Suns. Les Frelons envoient également un premier tour de Draft 2029 et un second tour de 2027.

De l’autre côté, les Suns, qui suivaient Miles Bridges depuis plusieurs années, profitent de ce transfert pour renforcer leur effectif tout en économisant près de 20 millions de dollars de luxury tax et en libérant une place dans leur roster avant la free agency. Grayson Allen et Royce O’Neale, ainsi qu’un choix de premier tour de Draft 2033, sont envoyés en contrepartie.

Apparemment les Suns étaient chauds depuis longtemps sur Miles Bridges.

En le faisant venir, ils économisent 20 millions de dollars de taxe et obtiennent un joueur qui sera agent-libre dans un an. Move en partie financier.

(On rappelle qu’on déteste toujours l’être humain). pic.twitter.com/FcgxrKifvw

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Âgé de 28 ans, Bridges disputera la dernière année du contrat qu’il avait signé en 2024 pour 22 millions de dollars. Il sera donc agent libre l’été prochain… pas un gros risque côté Suns, mais un pari qui doit laisser un goût spécial dans la bouche des fans. À suivre !

Super move des Hornets qui récupèrent deux très bons joueurs : Grayson Allen et Royce O’Neale en plus d’un 1er tour de Draft non-protégé qui pourrait être précieux.

Après le trade de LaMelo Ball et avec la Trade Exception restante, ils ne sont pas au bout de leurs opérations… pic.twitter.com/vCyghUUTqy

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