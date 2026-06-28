San Antonio Spurs : un intérêt pour Rui Hachimura ?

Selon beaucoup d’observateurs, les San Antonio Spurs ont manqué d’un vrai poste 4 pour décrocher le titre NBA cette saison. Les dirigeants semblent avoir le même avis puisqu’ils seraient intéressés par Rui Hachimura.

Victor Wembanyama aura peut-être bientôt un autre compère dans la raquette à la rentrée. Rui Hachimura est agent-libre cet été et semble, selon Marc Stein et Jake Fisher, intéresser très fortement les San Antonio Spurs. L’ailier-fort des Lakers sort, peut-être, de sa meilleure saison en carrière avec plus de 11 points et 3 rebonds de moyenne à 51% au tir et 44% à 3-points. En Playoffs, c’était encore mieux avec 17,5 points à 57% derrière l’arc.

Le Japonais remplirait beaucoup de manques des Texans lors de ces Playoffs avec de la taille et de l’impact physique à côté de Victor Wembanyama, mais il serait également une arme de plus pour le spacing. En défense, il a les capacités d’avoir de l’impact grâce, notamment, à ses qualités athlétiques, mais manque parfois de régularité.

Selon @TheSteinLine et @JakeLFischer, Rui Hachimura intéresse les Brooklyn Nets et… les San Antonio Spurs ! 👀 pic.twitter.com/Q9TvIU0Gjt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 28, 2026

Les San Antonio Spurs ont de l’argent en banque cet été grâce à leurs très nombreux joueurs dans leurs contrats rookies. Ils pourraient aussi libérer 32 millions de dollars supplémentaires avec les départs (ou renégociations) de Harrison Barnes et Kelly Olynyk.

Néanmoins, à long terme, il faut garder de la flexibilité pour signer les extensions de Victor Wembanyama, Stephon Castle, Dylan Harper ou même Julian Champagnie.

Autre « danger » pour les Éperons, ils ne sont pas les seuls sur le dossier puisque les Brooklyn Nets sont aussi sur les rangs. Côté Lakers, on se prépare à perdre l’intérieur puisque, selon Mike Scotto, ils se positionneraient sur Dean Wade et Jock Landale. Des joueurs dans un rôle proche de celui de Rui Hachimura, mais sans doute moins chers.