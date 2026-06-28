Coupe du Monde U17 : Nathan Soliman (23 points), brille face à l’Italie

Alors que l’Équipe de France U17 a mal commencé sa Coupe du Monde en s’inclinant 115 à 84 face aux États-Unis, les Bleuets ont rebondi face à l’Italie ce dimanche. Victoire 88-68 face à l’Italie derrière 23 points de Nathan Soliman.

L’Équipe de France U17 avait bien besoin d’une victoire. Après la défaite d’entrée face à Team USA et l’entame compliquée face à l’Italie, les jeunes de Tony Parker ont montré une belle force de caractère pour rebondir, s’envoler en deuxième mi-temps et s’imposer 88 à 68.

L’homme fort de cette victoire est incontestablement Nathan Soliman. L’ailier a montré qu’il était largement en avance sur la plupart de ses homologues. Presque tranquillement, il a pris le match en main avec maîtrise et sagesse. Chaque panier semblait un petit peu plus facile que le précédent. Le futur joueur de la JL Bourg a envoyé 23 points, 6 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre à 7/13 au tir dont 2/5 à 3-points et 7/9 aux lancers-francs.

Belle victoire des Bleuets U17 coachés par Tony Parker face à l’Italie après la défaite d’hier face à Team USA ! 🇫🇷

23 points et 6 rebonds pour Nathan Soliman. pic.twitter.com/e8dDEr0eWn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 28, 2026

Si Aaron Towo-Nansi a plus de mal à se lancer dans la compétition (malgré une belle agressivité en défense), l’ailier des Bleuets est bien entouré par de bons débuts d’Amadou Fall, autre meneur de Cholet.

Mardi, la France disputera son dernier match de groupe face au Japon. Il faudra gagner pour s’assurer la deuxième place du groupe et ainsi s’offrir un tirage plus clément en 1/8e de finale. Aussi, essayer de ne pas recroiser les Américains avant une éventuelle finale.