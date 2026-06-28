Jonathan Isaac coupé par le Magic d’Orlando

C’était prévisible, c’est désormais officiel, Jonathan Isaac n’est plus un joueur du Magic d’Orlando. La franchise de Floride a coupé son désormais ancien intérieur juste avant que son contrat à hauteur de 14,5 millions de dollars ne devienne totalement garanti pour la saison à venir.

Présent dans l’effectif depuis ses débuts en NBA, en 2017, Jonathan Isaac était le joueur le plus ancien à Orlando, il a traversé plusieurs reconstructions et retours en Playoffs. Mais hier soir, il a été coupé malgré son potentiel défensif infini. Trop coûteux, trop souvent blessé, pas assez influent en attaque et sortant de la pire saison statistique de sa carrière (2,8 points et 2,5 rebonds en 10 minutes), les dirigeants ont préféré arrêter les frais, sauvegardant ainsi 6,5 millions de dollars dans leur masse salariale déjà bien fournie, en plus d’une économie de 6 millions sur la luxury tax pour la saison prochaine.

S’il n’avait pas été coupé à temps, le contrat de JI serait devenu totalement garanti, et donc trop peu intéressant pour son rendement et le risque lié à son historique de blessures long comme ses bras.

🚨 Jonathan Isaac coupé par le Magic ! https://t.co/x1pTag9hQo

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2026

Le Magic aurait pu étaler les 8 millions garantis qui lui sont dus sur les sept prochaines saisons, mais ne l’a pas fait, ce qui permet à la franchise d’avoir la possibilité de faire revenir son Ministre de la Défense à moindre frais si personne ne souhaite le signer. Toutefois, le joueur devrait attirer les convoitises de certains candidats au titre soucieux de renforcer leur défense à moindre coût et n’ayant pas forcément besoin d’un apport offensif significatif de sa part. Le risque serait alors bien plus limité.

Après neuf saisons à Orlando, Jonathan Isaac, 6e choix de la Draft 2017, va probablement porter un autre maillot pour la première fois de sa carrière, lui qui a subi beaucoup trop de blessures pour donner la pleine mesure de son potentiel (il a fait 2 saisons blanches consécutives entre 2020 et 2022). Cependant, au top de sa forme, il reste l’un des défenseurs les plus redoutables du circuit, et surtout, il n’a encore que 28 ans.

Source texte : Jake Fischer