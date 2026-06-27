Le Thunder continue d’avancer sur son intersaison et vient de régler le cas Isaiah Hartenstein. Le pivot Allemand a prolongé son aventure et reste à OKC au moins jusqu’en 2028 !

C’est un très joli coup que vient de réaliser le Thunder, qui verrouille l’un de ses éléments importants pour l’avenir. Le pivot, Champion NBA en 2025 était l’un des dossiers prioritaires pour le front-office, et le voilà désormais lié à la franchise pour les 3 prochaines saisons, avec un chèque de 75 millions de dollars.

Ce contrat inclut également un trade kicker de 15% et une option mutuelle pour la troisième saison, une première en NBA, qui permet aux deux parties de réévaluer la situation dans deux ans.

🚨 ISAIAH HARTENSTEIN PROLONGE AU THUNDER POUR 75 MILLIONS DE DOLLARS SUR 3 ANS ! https://t.co/H3QyFyS62i

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2026

Le Thunder réalise même (encore) des économies cet été, car quand I-Hart est arrivé à Oklahoma City en 2024, il avait signé pour 3 ans et 87 millions de dollars. Une petite ristourne de la part du pivot originaire de l’Oregon, qui permet à sa franchise de continuer à faire des économies après avoir envoyé Aaron Wiggins à Atlanta et Isaiah Joe à Detroit.

Isaiah Hartenstein pourrait encore croiser la route de Victor Wembanyama en Playoffs à l’avenir. Lui qui avait rendu la tâche si compliquée au pivot Français lors des dernières finales de conférence avec un jeu très physique et parfois à la limite de l’acceptable, va encore épauler Chet Holmgren dans la peinture en jouant les gendarmes en défense et en faisant parler sa technique en attaque.

Une très bonne nouvelle pour le Thunder de Sam Presti, qui continue de gérer magnifiquement son intersaison.