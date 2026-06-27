Jose Alvarado prolonge aux Knicks pour 14 millions de dollars sur 3 ans

Mohamed Diawara fut le premier à être prolongé par les Knicks cet été, c’est désormais au tour de Jose Alvarado. Le meneur portoricain étend son passage dans la Big Apple pour trois années supplémentaires et 14 millions de dollars. Une aubaine pour la franchise new-yorkaise !

Chaque move des Knicks a bien plus de sens qu’une simple signature. James Dolan refuse de passer au-dessus du second apron, mais avec beaucoup de dossiers à gérer (Diawara, Shamet, Alvarado, Robinson), chaque dollar compte.

Alors quand Mo Diawara a été le premier à prolonger, il fallait y voir un signe de confiance de la franchise envers son frenchie. Même chose aujourd’hui pour Jose Alvarado, qui vient de prolonger pour 14 millions de dollars sur 3 ans dans la Grosse Pomme !

🚨Jose Alvarado décline sa player option et va signer un contrat de 3 ans et 14 millions à New York !

Le chapardeur préféré de la Big Apple continue avec le champion NBA ! 🔥 https://t.co/pjgRvjw0zs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2026

Moins de 5 millions l’année pour un meneur backup qui a prouvé qu’il pouvait apporter dans une équipe qui remporte un titre. On est plus dans le champ lexical du cadeau que du contrat à ce stade.

Arrivé en cours de saison à New York, Alvarado semble se plaire dans la ville qui l’a vu naître. Sentiment réciproque donc suite à cette prolongation. Bien curieux de voir comment les Knicks vont gérer la suite de leur intersaison.