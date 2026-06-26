Isaiah Joe transféré aux Pistons : un sniper pour aider Cade Cunningham !

Isaiah Joe rejoint les Detroit Pistons. Le sniper a été envoyé par le Oklahoma City Thunder dans le Michigan contre deux second tours de Draft. Un transfert qui a tout d’un win-win pour les deux franchises.

La saison dernière en NBA, les Detroit Pistons étaient la deuxième équipe qui prenait le moins de tirs à 3-points et le pourcentage (35,6%) n’était que le 17e meilleur. Un gros problème qui rendait parfois prévisible l’attaque de J.B. Bickerstaff et les a mis en difficulté en Playoffs.

L’arrivée d’Isaiah Joe est donc une oasis dans le désert pour les fans de MoTown. L’arrière a tourné à plus de 41%, à 3-points lors de chacune de ses quatre dernières saisons. Shams Charnaia a annoncé son arrivée contre deux second-tours de Draft.

🚨 ISAIAH JOE TRANSFÉRÉ À DETROIT CONTRE DEUX 2ND TOURS DE DRAFT ! https://t.co/FiRJM5pcpW

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Les stats d’Isaiah Joe à 3-points :

🔹 2022-23 : 41%

🔹 2023-24 : 42%

🔹 2024-25 : 41%

🔹 2025-26 : 42%

Cade Cunningham peut sourire bien fort. Detroit vient de récupérer un SNIPER ! 🔥 pic.twitter.com/GEjXBfbykF

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Du côté d’Oklahoma City, c’est clairement un move financier. Ce mardi, ils ont récupéré Bennett Stirtz contre deux second tours de Draft. Aujourd’hui, dans ce transfert, ils en retrouvent deux. Ce ne sont pas exactement le même type de joueurs, mais l’arrivée d’un sniper a permis le départ d’un autre. Sauf que dans l’affaire, le Thunder a économisé 11 précieux millions de dollars.

Iowa Bennett Stirtz pic.twitter.com/eeYwXHY0GK

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Car, désormais, la franchise de Sam Presti a 35 millions de dollars de marge avec le Second Apron. S’ils exercent la Team Option de Lu Dort (17,8 millions) et qu’ils convainquent Isaiah Hartenstein de signer un contrat moins cher, mais plus long, ils pourraient, pourquoi pas, garder les deux.

Le Thunder n’est plus que 19 millions au-dessus du 2e Apron.

Si tu laisses partir Kenrich Williams et sa Team Option à 7 millions et que tu signes Isaiah Hartenstein sur un contrat + long et – cher.

Il y a un monde ou tu peux aussi garder Lu Dort en étant sous le 2e Apron… pic.twitter.com/IW9kJm57mC

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Alors si ce tour de force venait à être réussi en transférant un joueur dont les pourcentages et l’importance baissaient en Playoffs lors de ces dernières campagnes, ce serait une immense réussite.