Guerschon Yabusele lance sa série de l’été : EP1 – Back Home

De plus en plus de joueurs NBA lancent leurs chaînes YouTube et cette fois, c’est le capitaine de l’Équipe de France qui invite ses fans au plus près de son quotidien. Le premier épisode de « Summer with the Bear » est disponible.

Guerschon Yabusele vous invite à suivre son été entre travail, interviews et apparitions dans les tribunes du Paris Basketball. Mais le capitaine de l’Équipe de France ne montre pas que le positif et ne fuit pas les questions compliquées en revenant sur sa saison compliquée, notamment aux New York Knicks.

Il parle aussi de ses débuts aux Chicago Bulls, plus réussis. En bref, pour avoir plus d’inside et suivre toutes les aventures du Bear cet été, n’hésitez pas à suivre les prochaines sorties sur sa chaîne YouTube.