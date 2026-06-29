Malheureusement vaincue après un marathon en quadruple prolongation, Carla Leite a livré son plus beau combat cette nuit du côté de Washington. Soir après soir, la Française du Fire est en train de choquer la WNBA.

L’issue du match ne doit pas effacer la performance XXL livrée par notre jeune guard tricolore. De passage dans la capitale américaine pour affronter une équipe des Mystics en pleine renaissance, Carla Leite a une nouvelle fois prouvé à quel point elle pouvait être clutch. Meilleure marqueuse et meilleure passeuse de son équipe, elle a fait honneur à l’autre numéro 0 de Portland.

En toute fin de match, elle égalise au buzzer sur un bank shot phénoménal qui envoie tout le monde en prolongation. Durant les cinq minutes suivantes, elle plante 7 pions dont un tir du parking, un bon mètre derrière la ligne, pour forcer une deuxième overtime. À partir de là, on sait que le match prend une tournure épique.

CARLA LEITE AU BUZZER POUR FORCER LA PROLONGATION 🔥🔥🔥pic.twitter.com/EPCpeSBAUm

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) June 28, 2026

CARLA LEITE ÉGALISE AU BOUT DE L’OVERTIME, 1 MÈTRE DERRIÈRE LA LIGNE 🥶pic.twitter.com/viIzTPhplm

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) June 28, 2026

Complètement dans la zone, Carla Leite fait honneur à son surnom et assure le show. Cours de danse sous le panier puis gros 3-points sur la tronche de Shakira Austin. La pauvre joueuse de Washington ne sait plus où donner de la tête pour tenter de contenir la candidate au trophée de MIP et ses 7 points supplémentaires dans la troisième prolongation de la soirée. Et ce n’est pas fini…

https://t.co/axxFztl9ve pic.twitter.com/sVK4QdobeI

— Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) June 28, 2026

Carla Leite, c’est trop 🤯pic.twitter.com/b02hORPzsO

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) June 28, 2026

Dans la quatrième overtime, les corps sont fatigués et chaque panier devient une véritable mission. Cette période se transforme en un duel entre Sonia Citron et Carla Leite, 22 ans chacune et déjà l’âme de deux patronnes. Les sophomores se répondent coup pour coup, malgré une hanche qui grince bien fort pour la Frenchie après une grosse chute sur un drive. À chaque fois qu’une joueuse pense offrir un avantage définitif à son équipe, l’autre lui répond sans trembler.

À 13 secondes de la fin, Carla Leite se retrouve sur la ligne des lancers avec deux tentatives à convertir pour égaliser et peut-être prolonger un peu plus ce match interminable. Le second est raté pour le rebond offensif de Serah Williams offre au Fire la balle de match, évidemment donnée à notre Carla nationale après un dernier temps-mort de Alex Sarama. Le floater rebondit malheureusement au fond du cercle, à quelques centimètres d’une masterclass absolue…

Carla Leite a livré son plus beau combat à Washington :

🔥 32 points (career-high)

🔥 12/26 au tir

🔥 3/6 3-PTS

🔥 9 passes

🔥 6 rebonds

🔥 3 steals

🔥 48 minutes (4OT)

La défaite est cruelle mais elle ne doit pas effacer la perf. Une star est en train de naître sous nos yeux ! pic.twitter.com/EfROSjOZeX

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) June 28, 2026

La défaite est cruelle mais Carla Leite a encore rallié de nouveaux fans à sa cause avec son engagement total et ses tirs tous plus clutchs les uns que les autres. À 22 ans, la Varoise est en train de vivre sa breakout season, et ce n’est que le début.

Les highlights de Carla Leite (32 points vs Mystics)

Carla-Leite.mp4 pic.twitter.com/UuTH1fEWof

— Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) June 28, 2026