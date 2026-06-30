Kawhi Leonard vers les Raptors, un transfert imminent ?

Depuis quelques jours et surtout ces dernières heures, les rumeurs autour d’un retour de Kawhi Leonard aux Raptors sont de plus en plus insistantes. Un transfert de la star des Clippers pourrait avoir lieu dès aujourd’hui, jour de l’ouverture officielle de la Free Agency.

« Le passage de Kawhi Leonard à Los Angeles touche à sa fin. »

C’est à travers cette phrase que l’insider Shams Charania a résumé la situation de Kawhi. Ce dernier est proche de revenir aux Raptors alors que les Clippers, motivés à l’idée de tourner la page, sont engagés dans des discussions « sérieuses » avec Toronto.

D’après les dernières infos de @ShamsCharania, les discussions continuent entre Clippers et Raptors au sujet de Kawhi Leonard 👀

Les deux franchises semblent motiver à conclure un deal 🤝

« L’ère de Kawhi Leonard à Los Angeles approche de sa fin » pic.twitter.com/D3dGvyWEUy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Ce qui place les Raptors en pole position sur le dossier Kawhi, c’est que ce dernier – sur le point d’entrer en dernière année de contrat – envisagerait une prolongation uniquement avec Toronto en cas de départ. La franchise canadienne a évidemment un historique avec Leonard, remportant un titre ensemble en 2019. L’intérêt mutuel entre Leonard et les Raptors pourrait ainsi déboucher sur un transfert dans les prochains jours voire même les prochaines heures.

Les négociations sont en cours et on a une idée du package que pourraient céder les Dinos afin de récupérer Kawhi. Un package centré autour de Brandon Ingram pour des questions salariales, avec l’ajout d’un jeune joueur comme Gradey Dick et du capital draft. D’après les rumeurs, c’est surtout autour des picks que les deux franchises négocient actuellement.

« La compensation (en picks de) draft, c’est la clé. Premièrement, les Raptors n’ont jamais transféré plus d’un choix de premier tour dans n’importe quel transfert sous Bobby Webster. Ensuite, si les Raptors lâchent un pick, ils veulent que ce soit un pick dans un futur proche (par exemple 2027), alors que les Clippers veulent un premier tour dans un futur plus éloigné (par exemple 2033, un pick potentiellement plus rentable que celui de l’an prochain où les Raptors devraient être compétitifs, ndlr.). » – Josh Lewenberg (TSN)

D’après l’insider des Raptors @JLew1050, voici à quoi pourrait ressembler le package de Toronto en échange de Kawhi Leonard :

🔸 Brandon Ingram

🔸 Gradey Dick

🔸 1 choix de 1er tour de draft (+ pick swap)

Les Clippers pourraient demander plus de capital draft, et c’est sur ce… pic.twitter.com/QkqzyuQbAJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Si on nous avait dit il y a sept ans que Kawhi Leonard envisagerait sérieusement un retour aux Raptors, on ne l’aurait pas cru. Mais plus que jamais, ce scénario a des chances de se concrétiser en ce début d’été.

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