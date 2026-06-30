A quelques heures du début de la Free Agency, LeBron James continue de susciter des questionnements. Ça reste aux Lakers ? Ça part aux Warriors ? Ça fait comme tous les gens de son âge, ça part à l’EHPAD ? Pour l’instant LBJ est toujours un Laker, même s’il semblerait qu’il ne trouve plus le chemin du bureau de ses boss…

Le nom de LeBron James est sur toutes les lèvres depuis 26 ans quelques jours. En effet, Une réunion avec Anthony Davis, Stephen Curry et Draymond Green chez les Warriors est pressentie, de quoi largement exciter toute la communauté NBA. Pour ce qui pourrait être sa dernière saison en carrière LeBron veut le meilleur, et il devient de plus en plus probable que ce meilleur ne se trouve pas à Los Angeles. Et selon Brian Windhorst d’ESPN, LBJ aurait même boudé ses dirigeants ces derniers jours, un peu comme cet élève qui fuit le CPE à quelques jours du conseil de classe.

Selon @WindhorstESPN, LeBron James ne s’est pas rendu disponible pour un rendez-vous avec les Los Angeles Lakers ! 👀👀👀 pic.twitter.com/lMX1yvS9xF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026



La Free Agency débutant ce soir à 0h, LeBron James et les Lakers devraient toutefois se rencontrer dans les prochaines heures comme nous l’indique Chris Haynes. Luka Doncic a fait savoir récemment qu’il voulait que les Lakers se renforcent, Austin Reaves a été prolongé au prix fort, Deandre Ayton au prix faible, mais pour l’instant pas de dinguerie côté Angelinos, alors que le King apparait de plus en plus charmé par le projet Warriors…

La stratégie des Warriors semble ne pas rendre insensible LeBron James.

Selon Chris Haynes, il devrait bientôt discuter de son futur avec les Lakers. https://t.co/2dGm3IA0Fy

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026



LeBron James sera-t-il toujours un Laker demain ? Après-demain ? Les sirènes de Golden State le laisseront-il insensible encore longtemps ?

La soirée qui arrive s’annonce forte en émotions et on pourrait bien avoir des nouvelles du roi dans les toutes premières minutes après minuit. Comme si on avait besoin de transpirer encore plus en ce moment…