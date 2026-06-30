Free Agency : la liste complète de tous les petites moves !
Le 30 juin 2026 à 07:07 par Timéo Gomes
Ce lundi 29 juin a été SURCHARGÉ de prolongations de contrats, d’activations ou non d’option. Alors faisons une petite liste de tout ces mouvements mineurs histoire de se remettre à jour, sans être aveuglé par les immenses actus de la journée d’hier !
Sandro Mamukelashvili décline sa player option et devient agent libre
Sandro Mamukelshvili a refusé sa Player Option selon @ShamsCharania et est désormais agent-libre.
Qui veut du grand géorgien ? 👀 pic.twitter.com/MEg8QuSMZB
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026
Josh Minott prolonge aux Nets pour 9 millions de dollars sur 2 ans
Josh Minott prolonge pour 9 millions de dollars sur 2 ans aux Brooklyn Nets ! https://t.co/ZjscypwOUe
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026
Day’Ron Sharpe prolonge pour 2 ans et 20 millions de dollars aux Nets
Quelques secondes après Josh Minott, c’est Day’Ron Sharpe qui prolonge pour 20 millions de dollars sur deux ans.
Brooklyn croît en ses jeunes ! ✨ https://t.co/2AktLrAB7p
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026
Deandre Ayton active sa player option et reste aux Lakers pour 8 millions de dollars
🚨 Deandre Ayton reste aux Lakers pour 8 millions de dollars.
La pivot est souvent moqué, mais à ce prix-là, c’est une belle affaire pour L.A ! https://t.co/eJtjAJjWIc
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026
Malachi Smith reste aux Nets grâce à sa team option
Un joueur capable de marquer 50 points en NBA reste aux Nets. https://t.co/fYpi5sIMsW
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026
Les Raptors activent la team option de Trayce Jackson-Davis
Les Toronto Raptors activent la Team Option de Trayce Jackson-Davis.
Un peu plus de 2 millions de dollars pour le pivot. https://t.co/sCJlqGnrwf
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026
Devin Carter transféré aux Hawks
🚨 Devin Carter envoyé chez les Hawks avec un second tour de Draft 2033 ! https://t.co/H0xNlNAFb3
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026
Les Celtics conservent Neemias Queta et Jordan Walsh
NEEMIAS QUETA ET JORDAN WALSH RESTENT À BOSTON ! ☘️@AdamHimmelsbach annonce que les Celtics ont activé les deux Team Options. pic.twitter.com/YHNQPspGQr
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026
Jusuf Nurkic prolonge au Jazz pour 22 millions sur 2 ans
Jusuf Nurkic prolonge pour 22 millions de dollars sur 2 ans au Jazz !😶🌫️
Qu’est-ce que ça veut dire pour le dossier Walker Kessler ? 👀 https://t.co/2APjFvhaIy
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026
Dalen Terry et Dominic Barlow restent à Philadelphie
🚨 LES @sixers ANNONCENT QUE DALEN TERRY ET DOMINIC BARLOW RESTENT À PHILADELPHIE !
(Je rigole, on s’en fiche, mais ça me paraissait louche de rester 30 secondes sans tweeter quelque chose)… pic.twitter.com/5rIKwSBSwW
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026
Kevin Huerter prolonge aux Pistons pour 27 millions sur 3 ans
Kevin Huerter devrait prolonger aux Pistons pour 27 millions sur 3 ans !
Detroit l’avait récupéré à la deadline pour plus de spacing / shoot à 3-points, mais Huerter n’a quasiment pas joué en Playoffs (blessé au premier tour). https://t.co/sgM5OiyPtY
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026
Harrison Barnes reste aux Spurs pour 8 millions l’année
🚨 HARRISON BARNES RESTE AUX SPURS !
Vétéran hyper apprécié à San Antonio. https://t.co/OOigUZlUyH
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026
Killian Hayes devient agent libre
Killian Hayes est agent libre 🚨🇫🇷
Les Kings n’ont pas activé la team option du meneur français.
Nouvelle escapade en NBA ou retour en Europe ?🤔
(via @KeithSmithNBA) pic.twitter.com/Hnyc0JU5UG
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026