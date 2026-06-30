Killian Hayes libéré par les Kings : nouvelle escapade en NBA ou retour en Europe ?

Si on a appris hier soir qu’Ousmane Dieng n’avait pas été conservé par les Bucks… pour finalement peut-être y rester, Killian Hayes est pour sa part bel et bien sur le marché des agents libres ce matin. Les Kings n’ont pas daigné lui proposer quoique ce soit, et voilà donc Kiki à la recherche d’un job.

Plutôt à l’aise en fin de saison dernière avec les Kings (5,5 points, 2,3 rebonds et 3,5 passes), le meneur français Killian Hayes n’a donc pas été conservé par la franchise californienne. Dans une équipe en reconstruction permanente, ou les leaders Zach LaVine et Domantas Sabonis pourraient également déménager dans les prochains jours, on ne parlera donc pas français à la rentrée.

Killian Hayes est agent libre 🚨🇫🇷

Les Kings n’ont pas activé la team option du meneur français.

Nouvelle escapade en NBA ou retour en Europe ?🤔

(via @KeithSmithNBA) pic.twitter.com/Hnyc0JU5UG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026



Après quatre saisons sans saveur à Detroit et quelques matchs chez les Brooklyn Nets, Killian Hayes s’était plutôt bien relancé avec les Kings, étant même titularisé à trois reprises aux côtés de Russell Westbrook notamment. On se demande désormais où pourrait bien atterrir l’éternel prospect, si une franchise NBA sera en mesure de croire encore en lui, où si c’est plutôt en Europe que Kiki devra continuer et relancer sa carrière.

Après six saisons à se chercher, il est peut-être temps pour Killian Hayes de donner une nouvelle direction à sa carrière. En France ou ailleurs, pour enfin faire parler un talent que d’aucun ne conteste. Force Kiki, tu vas y arriver.