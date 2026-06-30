Bradley Beal décline sa player option et devient agent libre !

En déclin depuis 3 ans, Bradley Beal testera sa valeur sur le marché cet été puisque l’arrière des Clippers a décliné sa player option à 5,6 millions de dollars pour finalement devenir agent libre. Pari risqué pour l’ancien All-Star !

Arrivé l’été dernier à Los Angeles, Bradley Beal n’a pas eu l’occasion de beaucoup s’exprimer chez les Clippers. Opéré à la hanche en novembre après n’avoir pu disputer que six matchs sous les ordres de Tyronn Lue, autant vous dire que c’est à peine si la planète NBA se souvenait qu’il était dans l’effectif. La conjugaison à l’imparfait n’est pas anodine…

🚨 Bradley Beal devient free agent !

Qui veut d’un ancien All-Star sur le déclin depuis 3 saisons ? 🤔 https://t.co/jI4t4NjcaN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Et oui, malgré ce minuscule échantillon de matchs disputé, Beal cherche déjà à trouver refuge ailleurs, bien loin de la cité des Anges. Le numéro 3 a décliné sa player option et devient donc agent libre. C’est bien gentil mais pas hyper convaincu du move de ce côté…

Ça fait maintenant 3 ans que Bradley Beal connaît une grande traversée du désert. D’abord entêté dans l’immonde projet des Suns avec Booker et Durant, avant de se faire rattraper par une grosse blessure cette saison chez les Clipps. Aucune idée de la valeur actuelle d’un tel profil sur le marché, voire même un peu effrayé à l’idée qu’il n’en ait aucune…

Miami serait en train de renifler le dossier, après, quel dossier Miami ne renifle pas ? C’est plutôt ça la question. L’été nous donnera des réponses !