Jonathan Kuminga devient agent libre !

Le 30 juin 2026 à 04:48 par Timéo Gomes

Jonathan Kuminga possédait une team option à 24 millions de dollars dans son contrat, option que les Hawks ont décidé de décliner. Kumi devient donc officiellement agent libre non restreint !

Arrivé chez les Hawks à la deadline en échange de Kristaps Porzingis, Jonathan Kuminga aura l’occasion de connaître une nouvelle destination cet été. Atlanta a décliné sa team option, l’ancien Warrior est donc un agent libre non restreint !

Les Hawks n’activent pas la Team Option de Jonathan Kuminga !

L’ailier est officiellement un agent-libre cet été 🙌 https://t.co/FB8k5rpYN2

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Est-ce que cela signifie forcément un départ de la Géorgie pour Kumi ? Pas vraiment. L’ailier pourrait très bien re-signer chez les Faucons durant l’été à un tarif plus avantageux pour la franchise.

Cependant, il risque d’y avoir d’autres équipes sur le coup. Sacramento était très intéressé par Jonathan Kuminga à la deadline, et serait donc déjà sur le dossier maintenant qu’il est libre. Nul doute qu’il y aura encore d’autres propositions pour ce garçon de 22 ans.

Les Sacramento Kings s’intéresserait (encore) à Jonathan Kuminga et cette information est la moins surprenante que vous lirez ce soir.

Il est TELLEMENT fait pour jouer là-bas ! 😭 https://t.co/mXQ6zRm9aS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Va falloir garder un œil sur ce nom…