Luguentz Dort a vu le Thunder activer sa team option à hauteur de 17 millions de dollars pour la saison prochaine, mais est-ce vraiment pour le conserver ? Grosse interrogation dans l’Oklahoma.

C’est la plus grosse question autour d’OKC depuis la prolongation d’Isaiah Hartenstein et les transferts d’Isaiah Joe et Aaron Wiggins : qu’en sera-t-il du cas Lu Dort ? Et bien si la finalité reste encore assez floue, une première étape vient d’être franchie. Le Thunder a activé la team option de son pitbull, qui touchera 17 millions de dollars la saison prochaine !

🚨 LE THUNDER ACTIVE LA TEAM OPTION DE LU DORT !

Le Canadien touchera 17 millions de dollars la saison prochaine mais est-ce que ce sera vraiment à OKC ?

Kenrich Williams a lui été libéré. https://t.co/0nUhzouJuN

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Pourtant, loin d’être sûr que Luguentz Dort passera la saison 2026-27 dans l’Oklahoma. 17 millions pour son profil, ça semble un peu cher au vu de la situation économique du Thunder. Un transfert est très largement envisageable, voire même n’a jamais été aussi probable.

Dans le même temps, OKC a décliné la team option de Kenrich Williams. Possible néanmoins de le voir revenir dans l’équipe de Mark Daigneault à un contrat plus petit que ce qu’il aurait touché avec sa team option. Il reste encore plein de trucs à découvrir sur l’été du Thunder !