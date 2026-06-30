Quelle folle journée de signatures (et de trades) en NBA ! Et parmi elles, Julian Champagnie a prolongé avec les Spurs pour 3 nouvelles années et 45 millions de dollars. Le sniper reste dans le Texas !

L’un des nombreux facteurs X du run de Playoffs incroyable que nous ont offert les Spurs, il était difficile d’imaginer San Antonio laisser filer Julian Champagnie. Et bien si la NBA est un lieu de surprise, elle laisse parfois place à l’évidence. Julian Champagnie reste dans le Texas et sera le coéquipier de Victor Wembanyama pour 3 saisons supplémentaires… et 45 millions de dollars !

🚨 JULIAN CHAMPAGNIE PROLONGE AUX SPURS POUR 45 MILLIONS DE DOLLARS SUR 3 ANS.

Le sniper est trop précieux pour le système de San Antonio et les dirigeants le savent.@ShamsCharania a annoncé ce magnifique cadeau de 25e anniversaire pour l’arrière ! 🎂 pic.twitter.com/xLcA74IXcR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Joli pactole pour celui qui fêtait dans le même temps sa 25ème année passée sur Terre. C’est sûr qu’on est pas sur un pack de parfums Scorpio en termes de cadeau.

Mitch Johnson pourra donc compter sur son tireur d’élite pour les 3 saisons à venir, très bonne nouvelle pour les Spurs au vu du niveau affiché par Champagnie en Playoffs (11 points de moyenne à 40% derrière l’arc sur le run entier). On prend les mêmes et on recommence… en espérant une meilleure finalité !