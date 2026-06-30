Landry Shamet prolonge aux Knicks pour 24 millions sur 4 ans !

Les New York Knicks conservent l’un de leurs hommes de l’ombre. Selon Shams Charania, Landry Shamet va prolonger son aventure à New York pour quatre ans et 24 millions de dollars.

À 29 ans, l’arrière a pourtant suscité l’intérêt de plusieurs franchises, prêtes à lui offrir un contrat plus important. Mais Shamet a préféré poursuivre l’aventure avec les champions NBA, un choix qui permet également aux Knicks de rester sous le seuil du « second apron » et de conserver une certaine flexibilité financière… un vrai coup de maître vu le prix côté Knicks !

🚨 LE BRAQUAGE DES KNICKS ! 😱

LANDRY SHAMET PROLONGE POUR SEULEMENT 24 MILLIONS DE DOLLARS SUR 4 ANS ! 🔥

L’un des remplaçants les plus précieux de l’effectif reste sur le long terme et visera un autre titre dans la Big Apple. 🗽 https://t.co/dsgwoLvPaJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Arrivé il y a deux saisons, le shooteur s’est imposé comme un élément précieux de la rotation. Lors du parcours vers le titre, il a tourné à 6 points de moyenne avec une excellente réussite à trois points (47,5 %). Il s’était notamment illustré en confirmant son importance dans les moments clés dans ces Playoffs 2026.

A New York le sang coule bleu et orange et l’identité y est trop forte. Landry Shamet suit l’exemple de Brunson… reste à savoir l’impact qu’il aura à plus long terme.