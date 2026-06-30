Transféré hier aux Blazers contre Jerami Grant et Kris Murray, Ja Morant a quitté les Grizzlies par la petite porte. Une fin attendue mais surtout bien triste quand on se souvient que Morant avait tutoyé les étoiles sous le maillot de Memphis.

C’était il y a seulement quatre ans.

En juillet 2022, Ja Morant décroche une prolongation de contrat maximale avec les Grizzlies, d’une valeur de 193 millions de dollars. À l’époque, ce deal n’étonne personne, c’est plutôt une formalité. Rien de plus normal pour Memphis que de mettre le pactole sur sa superstar, tout juste nommé MIP et dans la All-NBA Second Team à même pas 23 ans. Morant reste en plus sur une campagne de Playoffs où il a enchaîné les performances de MVP et les tomars venus tout droit de Pluton, portant Memphis vers une demi-finale de conférence après une régulière à 56 victoires.

La NBA est presque unanime à son sujet : le prochain visage du basket US, voire même de la Ligue tout court, c’est Ja Morant.

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— John Brisker (@JohnBrisker2021) August 10, 2022

Sauf que depuis, l’ascension supersonique de Ja a été suivie d’un déclin tout aussi radical. Sur comme en dehors des terrains.

Les controverses commencent à l’été 2022, avec une altercation physique entre Morant et un adolescent de 17 ans, frappé par le joueur star des Grizzlies au domicile de ce dernier lors d’un pick-up game. La légitime défense sera retenue dans cette affaire mais c’est le premier épisode d’une série de faits divers qui participeront à ternir la réputation de Ja.

En février 2023, des individus du camp Morant auraient menacé des membres des Indiana Pacers après un match houleux à Memphis. Un mois plus tard, Ja est aperçu avec un flingue dans une boîte de nuit du Colorado. Entre suspension et programme d’accompagnement psychologique en Floride, Morant est écarté des parquets. La leçon n’est pas retenue puisqu’en mai 2023, rebelote : la star des Grizzlies se montre une nouvelle fois avec une arme à feu sur Instagram. Allez hop (coucou au ministère de la Culture), 25 matchs de suspension supplémentaires pour le début de la saison 2023-24.

Saison dans laquelle Ja Morant ne jouera que… neuf rencontres au total, les blessures (dont une opération à l’épaule) décidant de s’en mêler à un moment où Morant a plus que jamais besoin de la balle orange pour se faire pardonner. On est déjà loin du statut de « futur visage de la NBA ». Mais alors que Ja doit retrouver le droit chemin, il va au contraire s’enfoncer. Pépins physiques qui s’accumulent, niveau de jeu et production en baisse, highlights qui deviennent de plus en plus rares, et puis surtout embrouille avec le coach Tuomas Iisalo, successeur de Taylor Jenkins. Cela fait beaucoup, beaucoup trop, pour un joueur payé avec un contrat max à 42 millions de dollars la saison.

C’est ainsi qu’est tombé hier ce transfert aux Blazers – contre Jerami Grant et Kris Murray – qui a officiellement mis fin à l’ère Morant, après les deals de Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. ces derniers mois. Un trade tristement symbolique de la faible cote de Ja en 2026.

🚨 OH WOW, JA MORANT AUX BLAZERS !

ÉNORME (ET INATTENDU) TRANSFERT 😱😱

JERAMI GRANT ET KRIS MURRAY VONT À MEMPHIS. https://t.co/nW1CPvY9ud

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Ja Morant et les Grizzlies, c’était censé durer pour la vie.

Le 2e choix de la Draft 2019 a un logo de la franchise tatoué sur son dos. Certains murs de la ville servaient de tableau pour les artistes locaux voulant rendre hommage à cet athlète hors-norme, qui a remis Memphis sur la carte NBA après la fin de l’ère Grit and Grind. Cela ressemblait au mariage parfait.

Sur les parquets, en l’espace de trois ans, Ja Morant a fait passer les Grizzlies d’une équipe du bas de tableau à un contender à l’Ouest.

Dans les tribunes du FedExForum, il a rempli les sièges d’une salle qui était la moins remplie en NBA avant son arrivée.

Dans les esprits, il a transformé les Grizz – qui ne font quasiment jamais la une – en une vraie hype machine.

🐻 2x All-Star

🐻 All-NBA Second Team

🐻 Rookie of the Year

🐻 All-Rookie First Team

🐻 Most Improved Player

🐻 Franchise record for points in a single game (52)

12, thank you for every highlight, every memory, every unforgettable moment and for all you’ve given this team, this… pic.twitter.com/1RscVZdelL

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) June 30, 2026

La fin de l’ère Morant à Memphis, c’est presque une tragédie basketballistique. Car lui et les Grizzlies ne faisaient qu’un.

Dans une ville souffrant souvent de sa mauvaise réputation, 28e marché NBA et où l’équipe de basket est la seule franchise professionnelle parmi les quatre ligues majeures, Ja symbolisait l’espoir, l’ambition, la confiance en soi (parfois un peu trop…), le talent, la volonté de tout détruire sur son passage pour essayer de monter le plus haut possible. Il était non seulement le visage de la franchise mais aussi considéré comme un membre à part entière de la communauté à travers ses différentes initiatives au fil des années. Et grâce à son côté showman, il a emmené tout Memphis avec lui.

Ja Morant était plus qu’un basketteur au pays d’Elvis. Il était une véritable rock star.

« Sur le plan culturel, les Grizzlies s’étaient forgé depuis des années une image d’équipe tenace (cf. Grit and Grind, ndlr.), de cols bleus, prônant l’esprit « tous ensemble ». Morant était le visage de cette identité, ce meneur intrépide et explosif qui incarnait tout ce qu’ils voulaient mettre en avant. » – Wes Pruett, 4 star Sports Media

Peut-être que Ja se relancera à Portland, peut-être pas. Ce qui est certain, c’est qu’on ne retrouvera jamais l’osmose, l’excitation ambiante et l’ambiance surchauffée qui caractérisaient le FedExForum quand Morant avait le ballon entre les mains, prêt à décoller vers le panier pour postériser le malheureux qui se trouve sur son chemin.

Et ça, qu’on soit fan ou non du garçon, qu’on soit de Memphis ou ailleurs, ça va forcément manquer à ceux qui aiment les belles histoires.

Call 𝟏𝟐. Call Ja 〽️orant. 📞

Thanks for all the 𝐌𝐄𝐌ories. Forever a part of Grizz Nation. 🐻💙 pic.twitter.com/NvVUEwyZch

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) June 30, 2026