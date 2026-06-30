Ja Morant : l’heure du nouveau départ chez les Blazers ?

L’arrivée de Ja Morant chez les Blazers ouvre un nouveau chapitre de sa carrière, qui commençait sérieusement à battre de l’aile. L’ancien meneur des Grizzlies dispose d’une belle opportunité de se relancer à Portland, et de rappeler pourquoi il était l’un des joueurs phares de la NBA il y a encore quelques années.

A son arrivée en NBA, Ja Morant représente un vent de fraîcheur dans la ligue, meneur hyper athlétique, fort en gueule et en personnalité, mais qui assume sur le parquet, le tout en faisant le spectacle, quelle meilleure publicité pourrait demander Adam Silver de la part de celui qui deviendra Rookie de l’année en 2020, MIP en 2022 et double All-Star en 2022 et 2023. Tout semble alors bien en place pour que le numéro 12 devienne l’un des visages de la ligue Américaine.

Sept ans après sa Draft, on est finalement assez loin de ce qui était projeté pour le joueur. Le talent est toujours là, certes, mais les blessures, le mauvais entourage, les soucis extra-sportifs et les suspensions qui vont avec ont fait leur apparition dans l’équation, ce qui a considérablement nui à l’image du meneur de jeu dans la ligue et à sa valeur marchande. Adam Silver en personne a dû sévir, et avec tous ces nouveaux paramètres, la carrière de Ja Morant s’est retrouvée au point mort.

Éloignez le d’Instagram, des armes à feu et de certaines personnes de son entourage.

Un grand Ja Morant, c’est une bénédiction pour la NBA et on espère vraiment le revoir à son meilleur niveau à Portland ! 🙌❤️pic.twitter.com/scOxY1gPse

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Aujourd’hui, ce transfert ressemble à une magnifique occasion de faire table rase du passé et d’écrire un nouveau chapitre de son histoire. Si son aventure commune avec les Grizzlies a eu des hauts et des bas pour les raisons évoquées ci-dessus, celle qui va démarrer avec les Blazers est pour l’instant toute nouvelle et ne demande qu’à être écrite. Il appartient cette fois au joueur de tirer les enseignements de ses erreurs passées, de se montrer sous son meilleur jour et de prier pour que les blessures soient derrière lui.

Suite à ses pépins physiques, Ja Morant a perdu en explosivité, dont il dépend beaucoup, et n’a pas compensé par un tir extérieur fiable, ce qui l’a rendu plus lisible par les défenses adverses. Son jeu n’a pas assez évolué et ça a probablement contribué à le mener dans l’impasse dans laquelle il s’est trouvé jusqu’à ce transfert.

Portland a pu avoir ce joueur « à moindre coût », ne se débarrassant que de Jerami Grant, dont le contrat est beaucoup trop encombrant pour son rendement réel, et Kris Murray, dont la place en NBA d’ici 2 ans est loin d’être assurée. Le risque est donc très limité, la côte du joueur était au plus bas, Memphis n’a même pas pu avoir de choix de Draft pour le transfert de son joueur phare des années 2020.

Jerami Grant et Kris Murray…😢

C’est une fin violente pour Memphis, un package tellement dérisoire par rapport au talent du joueur.

Mais bon, au moins la page est tournée, tu peux passer à autre chose et commencer un nouveau projet l’esprit léger. pic.twitter.com/MEXvhNajcr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

Les Grizzlies ont récupéré 4 picks de draft pour Desmond Bane.

Les Grizzlies ont récupéré 3 picks de draft pour Jaren Jackson Jr.

Les Grizzlies ont récupéré… 0 pick de draft pour Ja Morant. pic.twitter.com/MV4eFCKZTR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

A Memphis, il était vu comme le leader de l’équipe et a peut-être failli à sa mission par moments, mais à Portland, il arrive comme une troisième option potentielle, au moins dans un premier temps. Le patron Damian Lillard va revenir aux affaires la saison prochaine et Deni Avdija a pris une nouvelle dimension et est devenu le leader en l’absence de Dame. De ce fait, Ja Morant débarque avec moins de pression sur les épaules, et peut-être la possibilité de mieux développer son jeu à l’abri des projecteurs.

Avec Lillard comme compère du back-court, Ja aura moins de responsabilités, et il sera intéressant de voir comment cela va fonctionner. Va-t-il devenir plus playmaker ? Va-t-il avoir le ballon en fin de match ? Rien n’est moins sûr, mais il aura moins de lumière sur lui, ce qui lui serait forcément bénéfique, alors que son exposition médiatique a beaucoup pesé sur sa carrière et lui a joué des tours.

Pour rappel, Ja Morant n’a que 26 ans et il entre théoriquement dans son prime. Si les blessures le laissent tranquille et qu’il a pris du plomb dans la tête, alors les Blazers auront réalisé un magnifique coup. Cela fait beaucoup de « si », on est d’accord, mais il y a un monde où tout se goupille parfaitement pour eux et où ils redeviennent une équipe hype, que les gens ont peur de jouer. Dans un nouvel environnement, le joueur pourrait bien vouloir repartir d’une page blanche et écrire ce nouveau chapitre de sa carrière sans accrocs.

On va assister à un back-court Ja Morant / Damian Lillard ! 🤯

Ne me demandez pas comment ça va fonctionner, dans quel système…

Tout ce que je sais c’est que deux des guards les plus excitants de NBA vont jouer ensemble.

La hype est réellement de retour à Portland ! 🔥 pic.twitter.com/RuaKZ1bc3g

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2026

C’était peut-être la meilleure chose pour chaque partie. D’un côté Ja Morant qui réécrit sa carrière loin de Memphis et qui tente de retrouver son niveau et son explosivité d’antan. De l’autre les Grizzlies qui appuient une dernière fois sur le bouton rouge et repartent eux aussi de zéro, avec Cameron Boozer et Cedric Coward en fers de lance.

Ja Morant dispose d’une opportunité en or de prouver qu’il n’est pas un joueur fini, à lui de la saisir et de faire kiffer tous ses admirateurs tout en faisant taire ses détracteurs, au cours de ce nouveau chapitre qui va s’écrire dans l’Oregon.