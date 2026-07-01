Kawhi Leonard aux Raptors, LaMelo Ball aux Wolves, Ja Morant aux Blazers, LeBron James qui annonce quitter les Lakers… En intro de notre live Free Agency, nous avons pris le temps de revenir sur les plus gros mouvements de ce début de marché des transferts en NBA. Analyses fines, projections, objectivité et hexpertise sont bien évidemment au rendez-vous dans cet apéro improvisé !

Ta chaîne YouTube préférée