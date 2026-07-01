Marcus Smart rejoint les Rockets pour 13 millions sur 2 ans !

Shams Charania vient de nous apprendre que Marcus Smart s’est engagé avec les Houston Rockets pour deux saisons et 13 millions de dollars, avec une player option sur la deuxième année.

🚨 MARCUS SMART SIGNE AUX ROCKETS POUR 13 MILLIONS DE DOLLARS SUR 2 ANS ! https://t.co/oCSANsbUIq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Après avoir décliné son option à 5,4 millions de dollars avec les Lakers, Marcus Smart était devenu agent libre. Le meneur de 32 ans a donc décidé de rejoindre son ancien entraîneur à Boston : Ime Udoka. L’ancien défenseur de l’année sort d’une saison convaincante sous les couleurs des Lakers. En 62 rencontres, dont 54 comme titulaire, il a tourné à 9 points, 3 passes, 3 rebonds et 1,5 interception de moyenne.

En Playoffs, Smart a confirmé son importance et s’est montré décisif. Souvenez-vous le Game 3 face aux Rockets justement…

El GAME 3 de MARCUS SMART.

21 puntos, 10 asistencias, 5 robos, 2 tapones.#NBAPlayoffs pic.twitter.com/qJpqD0SOF3

— NBASpain (@NBAspain) April 25, 2026

Smart rejoint donc Houston et un effectif encore en construction, qui voit l’arrivée de Smart comme une possibilité de pouvoir compter sur un chien en défense capable de tourner à 40% au shoot… ça se refuse pas (surtout quand le gars prend moins de thunes que Zach Collins… ça reste toujours plus cher que Alvarado néanmoins, allez comprendre) !