LeBron James pourrait aussi retourner au Miami Heat !

Alors que toutes les rumeurs envoient LeBron James aux Golden State Warriors ou aux Cleveland Cavaliers, le Miami Heat n’aurait pas dit son dernier mot. Selon Jake Fisher, la franchise floridienne est complètement dans la course.

C’est officiel : LeBron James continue sa carrière en NBA, mais ne jouera plus pour les Los Angeles Lakers la saison prochaine. L’ailier a annoncé son départ et de nombreuses spéculations autour de sa prochaines destinations ont commencé.

Les Golden State Warriors semblent tenir la corde, un petit peu devant les Cleveland Cavaliers, mais selon Jake Fisher, le Miami Heat est un sérieux candidat à ne pas oublier :

« Il a été lié à Miami depuis que Giannis (Antetokounmpo) a été transféré à South Beach, un possible retour aux sources. Il y a beaucoup de rumeurs dans la ligue qui indiquent que cette réunion est possible. »

Le Heat aussi est intéressé par LeBron James selon @JakeLFischer.

Et si le King retournait chez son ex, mais pas celle qu’on imaginait ? pic.twitter.com/WB78oksDdk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

S’il rejoint Stephen Curry et Draymond Green en Californie, LeBron James devra accepter la Mid-Level Exception à 15 millions de dollars. Une offre que pourrait aussi être capable de faire le Miami Heat s’ils parviennent à se débarrasser de Nikola Jovic sans encaisser de salaire. Il faudra donc sûrement proposer, également, des picks de Draft.

Peu d’hommes attirent autant leurs ex-relations que le King. Il peut en profiter et constater le nombre d’options qui s’ouvrent à lui. Un Big Three avec Giannis Antetokounmpo et Bam Adebayo aurait de l’allure, et les snipers de NBA se battraient pour les rejoindre. Sera-t-il intéresse par une deuxième aventure en Floride ?