Free Agency : le récap de toutes les petites signatures depuis hier !

L’actu NBA a été marquée hier par la nouvelle « The Decision » de LeBron James ou encore le transfert de Kawhi Leonard aux Raptors. Néanmoins, à partir de minuit, pas mal de petits trades ont eu lieu, ceux dont on parle moins. Ça tombe bien, nous on vous en parle.

Luke Kennard aux Suns, Dean Wade aux Sixers, Ousmane Dieng qui prolonge aux Bucks, Zach Collins qui reste à Chicago, Keon Ellis aux Nets ou encore Tim Hardaway Jr. au Heat, voilà pour les principaux deals signés hier soir. les autres ? Juste ci-dessous !

Bogdan Bogdanovic

Le sniper serbe quitte les Clippers et rejoint Kevin Durant aux Rockets pour un an et le minimum. Ça va canarder vénère dans le Texas.

Bones Hyland

L’arrière supersonique reste chez les Wolves et sortira du banc au relais du trio Edwards – Ball – Dosunmu. De la bonne came pour Minnesota.

DeAndre Jordan

Papy DeAndre reste chez les Pelicans pour un an et le minimum vétéran. En même temps, quand c’est ta 19è saison tu peux pas vraiment aspirer à plus, sauf si tu t’appelles LeBron.

Robert Williams III

Ça repart pour 3 ans et 44 millions pour le musculeux pivot des Blazers, qui pourra donc découvrir de très près le phénomène Ja Morant cette année à Portland.

Kobe Sanders

Il a le même prénom que le Mamba le plus connu de l’histoire, il a le même nom que la chanteuse de « Papillon de Lumière », et il a re-signé aux Clippers pour 4 ans et 11,2 millions.

Jock Landale

Le punk à chien le plus connu de NBA a re-signé un an aux hawks pour 14 millions. Vous n’étiez pas au courant ? Normal, sa signature a été annoncée une minute après la décision de LeBron de quitter les Lakers. Du coup tout le monde s’en fout.

Branden Carlson

Le très grand et très remplaçant Branden Carlson quitte le Thunder et rejoint les Blazers pour un an et 2,5 millions. Vous en vous foutez ? Nous aussi.

Simone Fontecchio

Le begey italien reste au Heat pour un an, montant non officiel pour l’instant. Avec Tim Hardaway Jr. il offrira un peu de spacing au duo Giannis / Adebayo.