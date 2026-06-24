NBA Draft 2026 : nos gagnants, nos perdants (à chaud)
Le 24 juin 2026 à 19:57 par Nicolas Vrignaud
En toute fin du live de Draft, nous avons pris le temps, à chaud, de réfléchir aux gagnants et perdants de cette édition 2026. Cameron Carr a-t-il trop glissé vers le bas ? Les Lakers font-ils une très belle affaire ? Le Thunder qui repart encore avec deux super jeunes. Les Mavs ont-ils fait une erreur en prenant Morez Johnson Jr dans le top 10 ? Les Suns avec Koa Peat, les Kings avec Alex Karaban, les trades de deuxième partie de 1er tour… qui s’en est le mieux sorti ? Évidemment, c’est quelque chose qui se juge vraiment au bout de quelques années mais voici nos premières impressions.
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