Le 24 juin 2026 à 19:34 par David Carroz

La Free Agency va bientôt mettre la NBA en ébullition ! Mais qui sera capable d’annoncer l’avenir avant tout le monde…? Le Free Agency Challenge revient pour l’été 2026, avec 5 joueurs et 5 destinations à deviner. Qui portera quel maillot au début de la saison prochaine ? À vous de nous le dire !

5 joueurs.

5 réponses à donner.

1 jeu, 1 formulaire à remplir, et des milliers de fans persuadés d’avoir déjà lu le script de l’été NBA.

Tous les ans, c’est le même cirque. La Free Agency débarque, les franchises dégainent les contrats, les rumeurs tournent à 12 000 tours par minute et chacun devient soudainement expert en salary cap, en sign-and-trade et en “source proche du dossier”.

Mais au milieu de tout ça, une seule vraie question : qui va finir où ? Et surtout, qui parmi vous sera capable de viser juste avant que les insiders ne balancent leurs bombes ? C’est pour répondre à cette question existentielle que nous relançons le Free Agency Challenge.

Le concept ? Il tient en quelques mots.

5 joueurs ici, 5 franchises à trouver, un formulaire à valider et des pronostics que l’on ressortira une fois la saison NBA 2026-27 lancée.

La mission ?

Signer un 5 sur 5, repartir avec le gros lot et gagner le respect de tous les fans de NBA. Vous connaissez déjà le Bracket Contest, le Christmas Contest et le Grand Jeu des Hexperts, il est maintenant temps de prouver que votre nez de GM fonctionne aussi en période de canicule.

# QUELLES SONT LES RÈGLES DU JEU ?

Le Free Agency Challenge est un jeu-concours qui consiste à pronostiquer la franchise dans laquelle chacun des 5 joueurs proposés débutera la saison NBA 2026-27.

Pour chacun des 5 joueurs présents dans le jeu, vous devrez donner votre réponse :

en choisissant sa future équipe dans le bandeau défilant

soit en sélectionnant son équipe actuelle si vous pensez qu’il ne bougera pas

soit en sélectionnant une autre équipe si vous sentez venir le changement de maillot

Le but du jeu est simple : faire votre choix pour les 5 joueurs, valider votre formulaire, puis attendre que la vraie NBA vienne confirmer votre génie… ou ruiner votre été.

# JE PEUX REMPLIR MON FORMULAIRE JUSQU’À QUAND ?

Ouverture du Free Agency Challenge : jeudi 25 juin 2026 à 9h00.

Fermeture du Free Agency Challenge : mardi 30 juin 2026 à 23h00.

# OÙ PUIS-JE RETROUVER MON FORMULAIRE ?

Si votre formulaire a bien été rempli et validé :

Une copie sera envoyée directement à l’adresse mail que vous aurez indiquée.

Vous pourrez télécharger votre formulaire une fois qu’il est rempli, via le bouton prévu à cet effet sur la page de confirmation.

Vous pourrez également partager votre formulaire sur Twitter et Facebook grâce aux boutons créés pour l’occasion .

Vous pourrez aussi le partager sur Instagram après l’avoir téléchargé, en nous identifiant évidemment, parce qu’un grand prono mérite toujours un peu de lumière.

Attention : pensez à checker vos spams.

# QUE REMPORTE LE VAINQUEUR DU FREE AGENCY CHALLENGE ?

Comme toujours avec nos jeux, le vainqueur remporte d’abord le respect de toute la communauté basket en France.

Mais cette année encore, il ou elle aura aussi droit à un très joli cadeau grâce à Unibet : 2 places pour voir 1 match de la saison NBA 2026-27 !

Parce que oui, prédire l’avenir c’est bien. Le faire pour repartir avec une soirée NBA, c’est encore mieux :

2 places pour assister à 1 match de la saison NBA 2026-27

Une vraie soirée NBA à vivre sur place

Le plaisir d’avoir vu juste avant tout le monde

Des étoiles plein les yeux

Alors, qui est chaud pour transformer ses talents de scout Twitter en récompense bien réelle la saison prochaine…?

# COMMENT LE VAINQUEUR EST-IL DÉTERMINÉ ?

Une fois la saison NBA 2026-27 débutée, nous ressortirons l’ensemble des formulaires enregistrés.

En effet, il faudra laisser le marché faire son œuvre, les signatures tomber et les effectifs se stabiliser afin de savoir dans quelle franchise chacun des 5 joueurs proposés commencera réellement la saison.

Si personne ne réussit le 5 sur 5, nous passerons aux formulaires avec 4 bonnes réponses. Puis 3, puis 2, puis 1 si la Free Agency a décidé de transformer tout le monde en victime.

L’objectif numéro 1 est donc d’avoir un maximum de bonnes réponses (5 sur 5).

Et en cas d’égalité entre plusieurs formulaires au meilleur score, un tirage au sort sera effectué afin de désigner 1 grand vainqueur du Free Agency Challenge 2026.

# VERS QUELLE DATE CONNAÎTRA-T-ON LE VAINQUEUR ?

Le vainqueur sera annoncé dans les jours qui suivront la reprise de la saison NBA 2026-27, le temps de trier les formulaires, vérifier les réponses et départager les éventuels devins arrivés à égalité.