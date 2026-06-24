Draft NBA 2026 : à quoi s’attendre pour ce deuxième tour ?

Le premier tour de la Draft NBA 2026 est officiellement dans le rétroviseur, et le deuxième tour se déroule cette nuit. Focus sur ce qu’il pourrait bien se passer durant cette soirée.

Qui a le plus de choix de Draft sur ce 2e tour ?

Les Spurs ont trois choix de Draft au second tour, après avoir sélectionné Jayden Quaintance et Tarris Reed Jr., respectivement en 20e et 26e position. Ils auront à nouveau tout le loisir de sélectionner de futurs steals, et la franchise texane n’est jamais en reste quand il s’agit de dénicher des joueurs improbables dans les tréfonds de la Draft. Knicks, Nets, Kings, Clippers, Bulls, Rockets et Wizards sélectionneront quant à eux à deux reprises. À noter que des échanges peuvent évidemment avoir lieu, chamboulant tout l’ordre de ce second tour.

Quel joueur pourrait surprendre dans ce 2e tour ?

L’un des joueurs qui n’a pas été appelé hier par Adam Silver, mais qui pourrait bien l’être cette nuit par Mark Tatum, c’est Ryan Conwell, l’ancien pensionnaire de Louisville est un peu sous-dimensionné mais peut rendre de fiers services en tant que 3&D sur les lignes arrières. Meleek Thomas est également un redoutable attaquant à surveiller et pourrait être l’une des bonnes pioches de ce début de second tour. Isaiah Evans est lui un redoutable shooteur qui doit certes s’épaissir, mais qui pourrait plaire à pas mal d’équipes.

Quels joueurs du second tour ont récemment marqué les esprits en NBA ?

Parfois, le second tour regorge de joueurs faisant une carrière incroyable. On pense bien évidemment à Jalen Brunson, sélectionné en 33e position en 2018 et qui a réussi à refaire des Knicks une franchise de champions, et ce malgré les doutes qui entouraient sa signature à New York. Comment ne pas parler de Nikola Jokic, drafté en 41e position en 2014, on vous a déjà raconté que c’était pendant une pub Taco Bell ? Manu Ginobili, Draymond Green, Dennis Rodman (13 titres à eux trois) sont également issus du second tour, tout comme Isaiah Thomas, dernier choix en 2011, qui est devenu All-Star par la suite. Ceci est évidemment une liste non-exhaustive, mais il y a pas mal de « bonnes affaires » même au second tour !

Les Knicks vont-ils garder leur 31e choix de Draft ?

Le Champion NBA 2026 a bien profité des festivités à Manhattan, mais l’heure va désormais être aux comptes. Alors qu’ils approchent d’une intersaison où ils tenteront de prolonger plusieurs joueurs sans se mettre dans le rouge (aka le second apron), ce 31e choix tombe à point nommé pour eux, qui ont une opportunité de dénicher une perle à moindre coût. On pense notamment à Henri Veesaar, pivot estonien que NYC a déjà considéré avec son 24e choix. Le joueur pourrait apporter de la profondeur de banc directement et évoluer dans un registre différent à celui de Mitchell Robinson (potentiellement sur le départ).

Les Brooklyn Nets vont-ils encore drafter un arrière ?

C’est surtout pour la vanne, les Nets ayant fait le plein d’arrières depuis l’an dernier. Egor Demin, Nolan Traoré puis Ben Saraf en 2025, et ils ont remis ça cette année avec Mikel Brown Jr., qui promet d’avoir un plus grand rôle que les trois susnommés. Ils ont lâché un second tour pour faire venir Julius Randle mais vont quand même sélectionner en 33e et 43e position : vont-ils (encore) jeter leur dévolu sur un arrière ou tenter de recruter un intérieur pour remplacer Nic Claxton, transféré à Chicago ?

Allez, rendez-vous cette nuit à 2h (heure française) pour suivre le second tour de la Draft NBA 2026.