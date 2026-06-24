Austin Reaves prolonge aux Lakers pour 185 millions sur 4 ans !

Ça, c’est fait ! Courtisé par plusieurs équipes dont les Nets, Austin Reaves a fait le choix du coeur en restant avec les Lakers pour un montant relativement en dessous de ce à quoi il aurait pu prétendre. 4 ans et 185 millions de dollars, selon Shams Charania. Le plus gros montant de l’histoire pour un joueur non drafté !

Los Angeles est une ville qui voit passer de nombreuses stars mais qui ne suscite pas vraiment de belles histoires sentimentales entre joueurs et franchise, hormis pour quelques grandes gloires passées. Austin Reaves en est lui assurément une. Arrivé non drafté dans la cité des Anges, il a progressivement fait son trou pour devenir l’un des éléments incontournables de l’effectif. À 28 ans, sa loyauté et son basket sont récompensés par un gros chèque : 185 millions de dollars sur 4 ans.

🚨 AUSTIN REAVES PROLONGE AUX LAKERS !

185 millions sur 4 ans, joli compromis trouvé entre la franchise et le joueur !

Reaves était éligible pour un contrat de 241 millions sur 5 ans. https://t.co/rHCh3BkEsE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026

Et encore, Reaves n’a pas été jusqu’à obtenir le maximum possible, qui se serait élevé à 241 millions sur 5 ans. Le joueur est probablement conscient des enjeux sportifs autour de la distribution des billets à LA, et les besoins de l’équipe dans d’autres secteurs de jeu. Avec ce contrat, il reste toutefois le joueur non drafté le mieux payé de l’histoire !

185 millions sur 4 ans.

46 millions par an.

C’est le plus gros contrat jamais signé par un joueur non-drafté en NBA.

🤑🤑 pic.twitter.com/QvE1lXgdJ8

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 24, 2026

Maitenant que cette signature est gerée, les Lakers doivent se focaliser sur la recherche d’un intérieur de qualité. Jarrett Allen a notamment été mentionné par ESPN.