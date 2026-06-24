Giannis Antetokounmpo à Miami : analyse du trade et projections à chaud

En amont de la Draft NBA la nuit dernière, nous avons profité d’avoir trois Hexperts sur le canapé pour analyser à chaud le trade de Giannis Antetokounmpo à Miami, et toutes les répercussions qu’il va avoir.

Le Heat : quel effectif autour du Grec ? Les Bucks : un bon choix de trade ? Quel avenir pour Tyler Herro ? Quel avenir pour la relation Jaylen Brown – Celtics ? Autant de questions auxquelles on a essayé de répondre en l’espace d’une petite demi-heure.