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Giannis Antetokounmpo à Miami : analyse du trade et projections à chaud

Le 24 juin 2026 à 17:05 par Nicolas Meichel

apéro giannis antetokounmpo
Source image : TrashTalk

En amont de la Draft NBA la nuit dernière, nous avons profité d’avoir trois Hexperts sur le canapé pour analyser à chaud le trade de Giannis Antetokounmpo à Miami, et toutes les répercussions qu’il va avoir.

Le Heat : quel effectif autour du Grec ? Les Bucks : un bon choix de trade ? Quel avenir pour Tyler Herro ? Quel avenir pour la relation Jaylen Brown – Celtics ? Autant de questions auxquelles on a essayé de répondre en l’espace d’une petite demi-heure.

Tags : Bucks, celtics, Giannis Antetokounmpo, Heat

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