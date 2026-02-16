All-Star Game : une édition 2026 réussie, intense et pleine de basket !

ENFIN ! Le All-Star Game NBA, qui n’a eu de cesse depuis maintenant dix ans de se chercher en vain avec des formules parfois étranges, a semblé renaître ce dimanche soir, à Los Angeles. Un mini-tournoi avec des équipes de joueurs américains et une d’internationaux, pour une victoire des USA au terme d’une soirée presque parfaite !

Les Stars, équipe menée notamment par Cade Cunningham, Devin Booker et Anthony Edwards – nommé MVP de l’événement – repartent avec le titre de grand vainqueur du All-Star Game NBA 2026. Une édition qui fera sans doute date dans l’histoire du weekend le plus symbolique de la ligue.

« It’s a step in the right direction. »

After being named 2026 @Kia All-Star MVP, @anthonyedwards continues to strive for greatness!

— NBA (@NBA) February 16, 2026



Pour une fois, nous n’avons effectivement pas passé la soirée à souffler et hausser les sourcils, en se demandant quand est-ce que la NBA allait enfin comprendre que ce grand cirque qu’est devenu le All-Star Weekend n’avait plus aucun intérêt en ce qui concerne le basket.

Adam Silver, dans sa quête sans fin pour remettre la balle orange et l’esprit du jeu au coeur de cette soirée du dimanche, l’apogée de l’événement, semble avoir réussi à apporter un véritable élément de réponse viable ce 15 février 2026.

Un tournoi dans lequel les joueurs qui se sont fait remarquer sont ceux qui n’ont pas répondu présent dans l’intensité de jeu. On pense à Nikola Jokic, Luka Doncic. Les deux hommes forts issus des Balkans n’ont fait que pure figuration et sont apparu en dissonance complète avec le reste du plateau, décidé à offrir à l’Intuit Dome un spectacle à la hauteur de l’écrin qu’il est pour la pratique du basket.

ON S’AMUSE DEVANT LE ALL-STAR GAME NBA 🥹🥹🥹🥹🥹

pic.twitter.com/fhScz19KHl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2026

Même les joueurs plus anciens, LeBron James et Kevin Durant en tête, ont pris part à cette vraie joute pour la gagne. On a ainsi eu droit, du début et quasiment jusqu’à la fin, à des rencontres serrées, des joueurs animés par la volonté de gagner et de proposer du vrai sport de haut niveau.

Victor Wembanyama a joué dans cet All-Star Game un rôle majeur. Comme Anthony Edwards a pu le souligner en fin d’événement, il est celui qui « donné le ton » et engagé l’ensemble des participants dans une soirée de compétition. Soirée où l’on a notamment pu voir un coup de chaud énorme de Kawhi Leonard (31 points en 12 minutes face à la Team World !), entre deux énormes game winners signés respectivement par Scottie Barnes et De’Aaron Fox.

KAWHI LEONARD EST POSSÉDÉ, 19 POINTS SUR LES 31 DE SON ÉQUIPE

🤯🤯🤯🤯🤯

pic.twitter.com/9hJwbnSTJQ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2026

Seuls regrets : une Team World amputée de certains de ses principaux talents (Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous-Alexander) et éliminée avant la finale. Parfois eu le sentiment que Wemby jouait très esseulé à côté de joueurs en très faible réussite.

On note aussi la finale, avec les Stars qui ont balayé les Stripes sans qu’il n’y ait réellement de suspense. Mais s’il fallait ça pour ressortir de cette soirée avec l’impression agréable d’avoir passé un bon moment devant un programme qui nous avait habitué à la déception, alors on signe sans hésiter pour l’an prochain, à Phoenix.