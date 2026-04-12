Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 12 avril 2026, dernière journée de saison régulière, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 15 matchs au programme ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

Matchs à 0h (Conférence Est)

Heat (1,60) – Hawks (2,40)

Celtics (5,80) – Magic (1,15)

Knicks (5,90) – Hornets (1,12)

Cavs (1,18) – Wizards (4,65)

Sixers (1,07) – Bucks (7,80)

Pacers (6,80) – Pistons (1,10)

Raptors (1,02) – Nets (12)

Matchs à 2h30 (Conférence Ouest)

Mavs (1,34) – Bulls (3,20)

Wolves (1,33) – Pelicans (3,25)

Rockets (1,11) – Grizzlies (6,40)

Thunder (1,38) – Suns (3,00)

Lakers (1,06) – Jazz (8,40)

Spurs (1,17) – Nuggets (4,95)

Blazers (1,06) – Kings (8,80)

Clippers (1,37) – Warriors (3,05)

Le combiné du NBA Sunday

Les Hornets battent les Knicks, et Paolo Banchero inscrit minimum 21 points contre les Celtics (2,06) : les Hornets doivent gagner pour rester neuvièmes et avoir l’avantage du terrain au play-in tournament. Cela tombe bien, leur adversaire du soir – les Knicks – n’a plus rien à jouer et sera privé de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Josh Hart et Mitchell Robinson. Avec une victoire de Charlotte, on attend un match solide au scoring de Paolo Banchero, qui voudra emmener le Magic dans le Top 6 de l’Est face à l’équipe C des Celtics. Banchero tourne à 22 points de moyenne cette saison.



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C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).