Maxime Raynaud, sur l’équipe de France : « Je ferai les fenêtres FIBA (cet été) avec grand plaisir »

Dans un entretien avec Maxime Aubin de l’Équipe, Maxime Raynaud (Kings) n’exclut pas une présence avec l’équipe de France cet été, dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2027. Après une saison rookie fleuve, l’intérieur de Sacramento souhaite même enchaîner avec les Bleus.

Maxime Raynaud, Rudy Gobert, Moussa Diabaté, Victor Wembanyama. La raquette de l’équipe de France, et on ne mentionne ici que les joueurs NBA, s’annonce être un casse-tête d’ultra-riche cet été, pour les quelques matchs des Bleus programmés dans le cadre des groupes de qualification à la prochaine Coupe du Monde de basketball.

Raynaud, qui terminera ce soir une saison rookie plus que remarquable chez les Kings, s’est dit prêt à jouer pour l’équipe de France, dans des propos recueillis par Maxime Aubin. L’intérieur indique avoir déjà eu plusieurs discussions à ce sujet.

🚨 Maxime Raynaud devrait rejoindre l’équipe de France cet été, pour les qualifications à la Coupe du monde 2027 :

« J’ai vu Boris (Diaw) pas mal de fois pendant la saison. La liste n’est pas encore sortie, donc je n’en sais rien. Mais il me semble qu’ils sont en train de penser…

— Maxime Aubin (@MaximeAubin1) April 11, 2026

Dans l’une des ses premières conférences de presse, Frédéric Fauthoux (sélectionneur de l’équipe de France) a clairement indiqué que ses choix sportifs se baseraient sur le temps de jeu en club, un critère important pour obtenir une première sélection. Avec un premier exercice en NBA qui devrait lui ouvrir les prestigieuses portes d’un All-Rookie Team, Maxime Raynaud est totalement en phase avec les propos du coach des Bleus. Reste à savoir comment seront gérés les multiples profils disponibles dans la raquette.