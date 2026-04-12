C’est la dernière nuit de saison régulière 2025-26 ! 15 matchs, 30 équipes, de minuit à 5h du matin. Parmi les principaux enjeux ? La troisième place à l’Ouest et le Top 6 de l’Est. Par ici le programme NBA de ce dimanche !

Le programme complet

Matchs à 0h (Conférence Est)

Heat – Hawks

Celtics – Magic

Knicks – Hornets

Cavs – Wizards

Sixers – Bucks

Pacers – Pistons

Raptors – Nets

Matchs à 2h30 (Conférence Ouest)

Mavs – Bulls

Wolves – Pelicans

Rockets – Grizzlies

Thunder – Suns

Lakers – Jazz

Spurs – Nuggets

Blazers – Kings

Clippers – Warriors

À lire aujourd’hui :

🚨 À SURVEILLER À L’OUEST :

Spurs – Nuggets

Lakers – Jazz

Blazers – Kings

Clippers – Warriors

Les équipes qui tankent fort

Si San Antonio gagne et les Lakers aussi, Denver glisse en 4eme place, les Lakers montent en 3.

Portland doit assurer son match face aux Kings pour… pic.twitter.com/v64xrKuOL4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2026

Au milieu de ce programme XXL, il faudra surveiller avant tout les résultats des Lakers et des Nuggets, théoriquement à la lutte pour la troisième place, ainsi que la bataille à distance entre Toronto, Orlando et Philadelphie pour accompagner Atlanta dans le Top 6. Les Blazers voudront eux valider leur spot #8 devant les Clippers, tandis que Charlotte et Miami se livreront un duel à distance pour avoir l’avantage du terrain dans le match 9-10 au play-in tournament.

Outre ces enjeux, la dernière journée NBA est aussi celle où beaucoup d’équipes reposent leurs titulaires, ouvrant la porte à des performances et des résultats totalement WTF. Quel illustre inconnu va planter 50 points ce soir ? C’est l’heure de prendre les paris !

L’injury report (très long) pour les matchs de ce soir, c’est juste ici