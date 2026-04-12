NBA – Le programme de la dernière journée : 15 matchs, 30 équipes, faites vos jeux !
Le 12 avr. 2026 à 11:26 par Nicolas Meichel
C’est la dernière nuit de saison régulière 2025-26 ! 15 matchs, 30 équipes, de minuit à 5h du matin. Parmi les principaux enjeux ? La troisième place à l’Ouest et le Top 6 de l’Est. Par ici le programme NBA de ce dimanche !
Le programme complet
Matchs à 0h (Conférence Est)
- Heat – Hawks
- Celtics – Magic
- Knicks – Hornets
- Cavs – Wizards
- Sixers – Bucks
- Pacers – Pistons
- Raptors – Nets
Matchs à 2h30 (Conférence Ouest)
- Mavs – Bulls
- Wolves – Pelicans
- Rockets – Grizzlies
- Thunder – Suns
- Lakers – Jazz
- Spurs – Nuggets
- Blazers – Kings
- Clippers – Warriors
À lire aujourd’hui :
- Tous les scénarios de la dernière journée à l’Ouest
- Tous les scénarios de la dernière journée à l’Est
🚨 À SURVEILLER À L’OUEST :
Spurs – Nuggets
Lakers – Jazz
Blazers – Kings
Clippers – Warriors
Les équipes qui tankent fort
Si San Antonio gagne et les Lakers aussi, Denver glisse en 4eme place, les Lakers montent en 3.
Portland doit assurer son match face aux Kings pour… pic.twitter.com/v64xrKuOL4
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 12, 2026
Au milieu de ce programme XXL, il faudra surveiller avant tout les résultats des Lakers et des Nuggets, théoriquement à la lutte pour la troisième place, ainsi que la bataille à distance entre Toronto, Orlando et Philadelphie pour accompagner Atlanta dans le Top 6. Les Blazers voudront eux valider leur spot #8 devant les Clippers, tandis que Charlotte et Miami se livreront un duel à distance pour avoir l’avantage du terrain dans le match 9-10 au play-in tournament.
Outre ces enjeux, la dernière journée NBA est aussi celle où beaucoup d’équipes reposent leurs titulaires, ouvrant la porte à des performances et des résultats totalement WTF. Quel illustre inconnu va planter 50 points ce soir ? C’est l’heure de prendre les paris !
L’injury report (très long) pour les matchs de ce soir, c’est juste ici