Ce dimanche, la saison régulière NBA 2025-26 se termine avec 15 matchs au programme, et différents spots qui restent à déterminer au classement final. Dans la Conférence Est, on devrait notamment assister à une grosse bataille sur les places 5 à 8. Voici les différents scénarios.

Les scénarios pour le Top 6 (Hawks, Raptors, Magic, Sixers)

Le classement au 12 avril :

5e : Atlanta Hawks (46 victoires – 35 défaites)

6e : Toronto Raptors (45 victoires – 36 défaites)

7e : Orlando Magic (45 victoires – 36 défaites)

8e : Philadelphia 76ers (44 victoires – 37 défaites)

Les affiches de ce soir :

0h : Celtics – Magic

0h : Heat – Hawks

0h : Sixers – Bucks

– Bucks 0h : Raptors – Nets

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HAWKS FINISSENT 5e SI :

Victoire face au Heat

Défaite face au Heat + défaite du Magic + défaite des Sixers + défaite des Raptors

Défaite face au Heat + défaite du Magic + victoire des Sixers + défaite des Raptors

HAWKS FINISSENT 6e SI :

Défaite face au Heat + victoire des Raptors

Les Hawks sont assurés de terminer dans le Top 6, peu importe ce qui arrive ce soir. S’ils gardent leur cinquième place, ils joueront les Cleveland Cavaliers au premier tour des Playoffs. En cas de sixième place, Atlanta jouera les New York Knicks.

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RAPTORS FINISSENT 5e SI :

Victoire face aux Nets + défaite des Hawks

RAPTORS FINISSENT 6e SI :

Victoire face aux Nets

Défaite face aux Nets + défaite du Magic + défaite des Sixers

RAPTORS FINISSENT 7e SI :

Défaite face aux Nets + victoire du Magic + défaite des Sixers

Défaite face aux Nets + défaite du Magic + victoire des Sixers

RAPTORS FINISSENT 8e SI :

Défaite face aux Nets + victoire du Magic + victoire des Sixers

Les Raptors ont leur destin entre les mains. Une victoire face à Brooklyn et leur place en Playoffs est assurée !

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MAGIC FINIT 6e SI :

Victoire face aux Celtics + défaite des Raptors

MAGIC FINIT 7e SI :

Victoire face aux Celtics + victoire des Raptors

Défaite face aux Celtics + défaite des Sixers

MAGIC FINIT 8e SI :

Défaite face aux Celtics + victoire des Sixers

Le Magic ne peut pas terminer plus haut que la sixième place mais rêve de se qualifier directement pour les Playoffs, histoire de rendre sa saison un peu moins décevante. Néanmoins, il y a de grandes chances qu’Orlando joue le play-in, et la bande de Paolo Banchero doit au moins assurer l’avantage du terrain pour ce dernier.

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SIXERS FINISSENT 6e SI :

Victoire face aux Bucks + défaite du Magic + défaite des Raptors

SIXERS FINISSENT 7e SI :

Victoire face aux Bucks + victoire du Magic + défaite des Raptors

Victoire face aux Bucks + défaite du Magic + victoire des Raptors

SIXERS FINISSENT 8e SI :

Défaite face aux Bucks

Victoire face aux Bucks + victoire du Magic + victoire des Raptors

Il faudrait un très gros alignement de planètes pour que les Sixers terminent dans le Top 6 et se qualifient directement pour les Playoffs. Le scénario le plus probable, c’est un match contre le Magic au play-in tournament (7 vs 8) avec un avantage du terrain à déterminer ce soir.

Scénario à surveiller à l’Est ce dimanche :

1-2-3-4 c’est verrouillé, mais ensuite…

Atlanta joue Miami.

Toronto joue Brooklyn.

Orlando joue Boston.

Faudra surveiller avant tout l’injury report des Celtics, pour la raison suivante :

Même si Atlanta perd contre Miami + Toronto… pic.twitter.com/MdR3JrC6DG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2026

Les scénarios pour la 9e place (Hornets, Heat)

Le classement au 12 avril :

9e : Charlotte Hornets (43 victoires – 38 défaites)

10e : Miami Heat (42 victoires – 39 défaites)

Les affiches de ce soir :

0h : Heat – Hawks

– Hawks 0h : Knicks – Hornets

Scénario #1 : en cas de victoire face aux Knicks ce soir, les Hornets seront assurés de terminer neuvièmes du classement, peu importe le résultat du Heat.

Scénario #2 : en cas de défaite des Hornets face aux Knicks ce soir, le Heat passera devant Charlotte s’il l’emporte dans le même temps face aux Hawks. Miami possède en effet l’avantage sur les Hornets au niveau du tie-breaker (bilan de 3 victoires – 1 défaite en confrontations directes cette saison).

Charlotte et Miami s’affrontent au play-in tournament (le vainqueur jouera un deuxième match pour espérer accrocher les Playoffs, le perdant sera définitivement éliminé), reste à déterminer qui aura l’avantage du terrain.

Source : NBA.com

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