Le 12 avr. 2026 à 09:24 par Nicolas Meichel

Ce dimanche, la saison régulière NBA 2025-26 se termine avec 15 matchs au programme, et différents spots qui restent à déterminer au classement final. Dans la Conférence Ouest, on va notamment assister à une bataille entre les Nuggets et les Lakers pour la troisième place, et entre les Blazers et les Clippers pour la huitième. Voici les différents scénarios.

Les scénarios pour la 3e place (Nuggets, Lakers)

Le classement au 12 avril :

3e : Denver Nuggets (53 victoires – 28 défaites)

4e : Los Angeles Lakers (52 victoires – 29 défaites)

Les affiches de ce soir :

2h30 : Spurs – Nuggets

2h30 : Lakers – Jazz

Scénario #1 : en cas de victoire face aux Spurs ce soir, les Nuggets seront assurés de terminer troisièmes du classement, peu importe le résultat des Lakers.

Scénario #2 : en cas de défaite des Nuggets face aux Spurs ce soir, les Lakers passeront devant Denver s’ils l’emportent dans le même temps face au Jazz. Los Angeles possède en effet l’avantage sur les Nuggets au niveau du tie-breaker (bilan de 2 victoires – 1 défaite en confrontations directes cette saison).

Le scénario est fascinant ce dimanche :

Les Lakers jouent Utah

Les Nuggets jouent les Spurs

Les Lakers ONT le tie breaker sur Denver, donc à bilan égalité les Lakers passent DEVANT Denver.

Si t’es Denver, qu’est-ce que tu fais ? Tu joues Houston au 1er tour… mais t’es dans le… pic.twitter.com/sFgmP3w7Kw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2026

Les scénarios pour la 8e place (Blazers, Clippers)

Le classement au 12 avril :

8e : Portland Trail Blazers (41 victoires – 40 défaites)

9e : Los Angeles Clippers (41 victoires – 40 défaites)

Les affiches de ce soir :

2h30 : Blazers – Kings

– Kings 2h30 : Clippers – Warriors

Scénario #1 : en cas de victoire face aux Kings ce soir, les Blazers seront assurés de terminer huitièmes du classement, peu importe le résultat des Clippers.

Scénario #2 : en cas de défaite des Blazers face aux Kings ce soir (loool), les Clippers passeront devant Portland s’ils l’emportent dans le même temps face aux Warriors.

Suns ou Blazers, qui va affronter les Spurs au 1er tour des Playoffs ? 🤔

Portland régale sur cette fin de saison, 9 wins sur les 13 derniers matchs et ils viennent de passer devant les Clippers au classement ! 👏

Les Blazers vont jouer les Kings dimanche, pendant que Phoenix… pic.twitter.com/1PhWr2UDqW

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2026