TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
Publi-RedacNews NBA

VLOG à New York : Knicks – Spurs vu de l’intérieur !

Le 11 avr. 2026 à 15:22 par Nicolas Vrignaud

Vlog Rhinoshield
Source image : TrashTalk

Grâce à Rhinoshield, Nathan a été à New York début mars pour voir une grosse affiche de basketball en lieu et place de Knicks – Spurs. Du Madison Square Garden à Rucker Park, découvrez la Big Apple façon TrashTalk !

DÉCOUVRIR LA COLLECTION RHINOSHIELD X NBA ICI

Bon, on le conçoit, Nathan n’a pas forcément eu autant de chance que l’an passé, quand il était parti à Los Angeles voir un énorme Lakers – Knicks. Pour autant, si le match Knicks – Spurs ne nous a pas emmené dans les hauteurs basketballistiques attendues, la Big Apple n’a de son côté pas déçu et tenu son rang de ville monde.

La séance de rattrapage est, comme l’an passé, fortement recommandée (obligatoire). 48h à New York, un match NBA dans une salle légendaire, une ville unique et tout cela condensé dans un format agréable ? Désolé, c’est quand même bien hein.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Tags : Knicks, spurs
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023