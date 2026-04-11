VLOG à New York : Knicks – Spurs vu de l’intérieur !

Grâce à Rhinoshield, Nathan a été à New York début mars pour voir une grosse affiche de basketball en lieu et place de Knicks – Spurs. Du Madison Square Garden à Rucker Park, découvrez la Big Apple façon TrashTalk !

Bon, on le conçoit, Nathan n’a pas forcément eu autant de chance que l’an passé, quand il était parti à Los Angeles voir un énorme Lakers – Knicks. Pour autant, si le match Knicks – Spurs ne nous a pas emmené dans les hauteurs basketballistiques attendues, la Big Apple n’a de son côté pas déçu et tenu son rang de ville monde.

La séance de rattrapage est, comme l’an passé, fortement recommandée (obligatoire). 48h à New York, un match NBA dans une salle légendaire, une ville unique et tout cela condensé dans un format agréable ? Désolé, c’est quand même bien hein.