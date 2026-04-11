Les 30 équipes étaient au boulot cette nuit en NBA. Des enseignements dans tous les sens, des stats en veux-tu en voilà et des records… régalez-vous donc avec le résumé de la nuit !

Les résultats de la nuit :

Ce qu’il faut retenir à l’Est :

Les Hawks ont activé le mode rouleau compresseur en seconde mi-temps pour écraser une équipe des Cavs clownesque (soyons honnêtes…). Cleveland semble néanmoins atteindre ce qui semble être son objectif en se privant de toute chance d’atteindre le podium de l’Est. La quatrième place est lockée.

Hornets et Pistons nous ont offert un des seuls matchs légèrement passionnants de cette avant-dernière journée… avant que Detroit démolisse Charlotte dans le dernier quart. Un run de 14-0 dont les Frelons ne se sont jamais relevés. Violent.

Pas besoin que Bam Adebayo en plante 83 pour que le Heat ridiculise Washington. 8 joueurs à plus de 10 points dont 4 dans la vingtaine. Le collectif floridien était en fiesta tout le long, et les 30 points de Carlton Carrington en face n’ont rien changé. En revanche on a bien kiffé les 25 de Bilal Coulibaly !

Jeremiah Fears a beau enchaîner les grosses perfs ces derniers temps, dont une pointe à 36 pions cette nuit, en face c’était les Celtics. L’absence de Tatum n’a absolument rien changé au tarif qu’ont pris les Pels puisque Sam Hauser lui aussi est capable de planter 24 puntos (meilleur scoreur de l’équipe).

Tyrese Maxey a bien chauffé avec ses 32 unités dans un match maîtrisé par les siens. Un peu de maladresse tout de même (11/28 au tir), mais bon, on va dire que les Pacers ont fait office d’équipe d’entraînement avant le début des Playoffs.

Le duo Jalen Brunson/Karl-Anthony Towns a fonctionné à plein régime contre Toronto. 29 pions pour le premier, double-double pour le second. Performance parfaite pour s’assurer la troisième place au classement de l’Est.

Les Bulls n’ont mené que pendant 1 min 18 dans le premier quart, le reste de la rencontre appartient entièrement au Magic qui s’est facilement imposé grâce aux grosses perfs de Franz Wagner (25 points), Jamal Cain (20 points, 8 rebonds) et Goga Bitadze (15 points, 11 rebonds).

Ces dernières journées de saison régulière sont souvent l’occasion de voir des role-players envoyer du gros bois, et les 35 points d’AJ Green font carrément partie de cette catégorie. 11 tirs à 3 points primés, du feu dans les mains qui a permis à ses Bucks de facilement s’imposer.

Ce qu’il faut retenir à l’Ouest:

Wemby est revenu, Wemby a vu, Wemby a vaincu. Gros duel entre l’Alien qui plante 40 points, 13 rebonds, 5 passes (officiellement éligible aux récompenses de fin de saison au passage) et Cooper Flagg (33 points, 6 rebonds, 5 passes)… et c’est le Français qui est assez logiquement ressorti vainqueur, tout comme son équipe.

Qui a besoin de Nikola Jokic et Jamal Murray, quand il a Jonas Valanciunas (23 points, 17 rebonds) et David Roddy (21 points) ? Car si Nuggets et Thunder ont décidé d’aligner leurs équipes B, c’est bien celle du Colorado qui est facilement sortie vainqueur. Le coude de Lu Dort n’a pas réussi à les stopper !

Le Jazz a mis une dérouillée aux Grizzlies cette nuit. 46 points d’avance et des stats dans tous les sens. Avec des cinq de départ complètement WTF, ce match a donc vu des jeunes joueurs s’illustrer : un mec à 30 pions, un triple double côté Memphis pour Jahmai Mashack à 13-15-12, deux triple-doubles côté Utah pour Bez Mbeng (27-11-11) et John Konchar (11-11-10) et 5 double-doubles, dont un énorme pour l’intérieur du Jazz Oscar Tshiebwe avec 16 points et 22 rebonds !!! Du grand n’importe quoi jusqu’au bout…

Après un match serré à haut scoring avec deux équipes très adroites, ce sont finalement les Wolves d’un Anthony Edwards de retour de blessure (encore une fois) qui sortent vainqueurs. En l’absence de Gobert et Randle, le jeune loup inscrit 22 points dont 15 en deuxième mi-temps, mais il s’est surtout montré clutch. Les Rockets perdent, eux, l’espoir du top 4 et finiront cinquièmes à l’Ouest malgré les 33 pions de KD et les 41 de Amen Thompson (record en carrière).

Grâce aux 35 points de Deni Avdija, les Blazers empochent une victoire importante avec une grosse incidence au classement puisqu’ils passent devant les Clippers et prennent la huitième place dans la conférence Ouest, synonyme de double chance de qualification au Play-in. Ils ont désormais leur destin entre leurs mains pour sécuriser leur place, ce dimanche contre les Kings (tandis que les Clippers accueillent les Warriors).

Les Kings s’imposent à San Francisco. Décidement… ils n’ont rien compris !

Los Angeles écrase des Suns sans Devin Booker et sécurise une place dans le top 4 avec l’avantage du terrain au premier tour. Un mec était, en revanche, bien présent : LeBron James. Et il en a profité pour marquer ENCORE l’histoire. LBJ devient le quatrième joueur All-Time à dépasser les 12 000 passes décisives en carrière. En finissant la rencontre avec 28 points et 12 passes, LeBron endosse donc (à 41 ans, faut-il encore le rappeler ?) sa cape de Superman pour porter une nouvelle fois son équipe sur ses épaules et, par la même occasion, coche une nouvelle case légendaire… on aura décidement jamais assez de mots pour le décrire !

Le highlight de la nuit :

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Les classements NBA :

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Les résultats en TTFL : À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

Pas de matchs dans la nuit de ce samedi à dimanche… donc prochain rendez-vous dimanche soir avec les 30 franchises sur le pont pour la dernière journée de saison régulière !