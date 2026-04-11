Course aux Playoffs à l’Est : le top 4 connu, plus qu’une place dans le top 6 !

Cette avant dernière nuit de saison régulière nous a réservé pas mal d’enseignements. Dans une conférence Est déjà promise aux Pistons, nous connaissons désormais la composition du top 4, ainsi que la quasi totalité du top 6. La dernière place directement qualificative pour les Playoffs se jouera entre trois équipes lors de la dernière journée, ce dimanche.

Un top 4 sans surprise de dernière minute

Déjà assurés de terminer premiers, les Pistons se sont imposés à la maison face à Charlotte. Dans le même temps les Celtics et les Knicks se sont imposés et sécurisent respectivement la deuxième et la troisième place de la conférence Est. Les Cavaliers, eux, se sont inclinés lourdement et finiront donc quatrièmes.

The Celtics, who were supposed to be on a “gap year”, just clinched the No. 2 seed in the East.

Keep doubting them. I dare you. pic.twitter.com/dxp1Dwf8bU

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 11, 2026

Atlanta s’assure le top 6

Grâce à sa large victoire face à Cleveland (124-102), Atlanta sécurise une place en Playoffs pour la première fois depuis 2021. Ils finiront, pour sûr, dans le top 6… reste à savoir s’ils arracheront la cinquième ou la sixième place.

The Hawks have CLINCHED a playoff spot for the first time since the 2021 season 🔥😳

The play-in curse has been lifted. pic.twitter.com/GqN2a5rd5n

— Basketball Forever (@bballforever_) April 11, 2026

3 équipes pour une dernière place en Playoffs

Alors que 5 équipes sur les six assurées d’aller en Playoffs sont connues, il restera une place à distribuer, lors de la dernière journée de saison régulière. Et cette place se jouera, ce dimanche, entre les Raptors (vs Nets), le Magic (vs Celtics) et les Sixers (vs Bucks).

East Playoff Picture with one day remaining in the 2025-26 regular season:

LOCKS:

(1) Pistons 🔒

(2) Celtics 🔒

(3) Knicks 🔒

(4) Cavs 🔒

PLAYOFF BATTLE:

5. Hawks (46-35) —

6. Raptors (45-36) – 1.0 GB of ATL

7. Magic (45-36) – 1.0 GB of ATL

8. 76ers (44-37) – 2.0 GB

9.…

— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) April 11, 2026

Hornets au Play-in

Avec leur défaite face à Detroit, les Hornets disent au revoir à la qualification directe en Playoffs et devront passer par le Play-in. Les coéquipiers de LaMelo Ball devront battre le Heat pour espérer rencontrer le perdant du match qui opposera le 7e et le 8e et ainsi accéder aux Playoffs à la huitième place.

The Hornets are making their FIRST postseason appearance since 2022 with a trip to the Play-In Tournament 💪 pic.twitter.com/i7f7jtP9xz

— Yahoo Sports (@YahooSports) April 11, 2026

Petite mention pour nos chers Wizards qui, évidemment, n’en ont absolument rien à faire de la course aux Playoffs… au contraire, les joueurs de la capitale viennent de s’offrir le prestige de terminer la saison régulière avec le pire bilan de toute la ligue !

🚨Les Wizards ont officiellement le PIRE bilan de la saison 2025-26, ils ne seront plus rattrapés.

17 victoires, 64 défaites.

Un avenir qui se veut plein d’espoir, notamment avec un potentiel gros choix de Draft dès le mois de juin. pic.twitter.com/5sSkACjAvi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2026

Le classement NBA juste ici