Course aux Playoffs NBA à l’Ouest : les Nuggets gardent la main, Houston grand perdant !

Cette avant dernière nuit de saison régulière nous a réservé pas mal d’enseignements. Dans une conférence Ouest surdominée par le Thunder et les Spurs, trois franchises se battent derrière pour accrocher la dernière marche du podium et l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs.

Les Lakers presque condamnés à la 4e place, Denver sur le podium !

En s’imposant contre les Suns, les Lakers ont fait leur job, mais les Nuggets ont roulé sur un Thunder sans aucun titulaire. Denver s’assure quasiment la place de 3e, et affronterait donc les Wolves au premier tour des Playoffs. Pour les Lakers, il faudrait désormais une victoire ce dimanche contre le Jazz (probable), ainsi qu’une défaite de Denver à San Antonio.

Est-ce que la bande de Nikola Jokic va passer son tour pour taper les Rockets au premier tour, quitte à se taper le Thunder en demi-finale ? Sur le papier, il ne faudrait pas raisonner ainsi, mais forcément, la réalité fait qu’on pense au moyen terme. Et à comment atteindre ses objectifs.

Grands perdants de la soirée, les Rockets se sont inclinés chez les Wolves et devront se contenter de la 5e place.

Les Blazers chipent la 8e place aux Clippers

Portland aura une double chance lors du Play-in. L’enjeu de la rencontre face aux Clippers était grand : s’offrir un Play-in en deux fois, avec le duel 7-8, et si nécessaire, le duel avec le gagnant de 9-10. Une victoire assez sereine, qui assure aux Blazers la 8e place, car ils possèdent le tiebreaker sur leur adversaire californien.

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