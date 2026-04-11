Quatorze français étaient de sortie cette nuit. De grosses perf’ pour certains de nos frenchies, notamment de la part de Bilal Coulibaly… alors profitons en !

Les résultats de la nuit :

Zaccharie Risacher

Zacch a retrouvé les terrains après avoir été benché au dernier match. Malheureusement son retour a été un peu gâché par une maladresse notable au tir (1 sur 7). Le tout pour 4 points, accompagnés de 4 rebonds et d’une passe décisive en 19 minutes de jeu.

Olivier Sarr

Étant donné que les Cavs ont abandonné le match assez tôt, Olivier a pu gratter 10 minutes de temps sur les parquets NBA. Beaucoup de rebonds avec 5 prises et un joli playmaking avec 3 assists. Les points restent légers avec 3 unités mais au global, c’était pas mal du tout.

Moussa Diabaté

Moussa Diabaté était dans ses standards face aux Pistons. 8 points, 6 rebonds, 2 passes et 2 contres en étant adroit au tir (3 sur 4). C’est du bon !

Bilal Coulibaly

Gros match de Bilal Coulibaly qui en 22 minutes a compilé un joli 25/5/5. Le Français n’a pas joué le quatrième quart pour des raisons évidentes impliquant un véhicule armé s’épelant en 4 lettres… le bon gros tank ! On aurait bien aimé voir jusqu’où il serait allé sans cette limite de minutes.

WHAT A SEQUENCE 🤯 pic.twitter.com/iS1z17YuiK

— Washington Wizards (@WashWizards) April 11, 2026

Mohamed Diawara

Petit match à 10 minutes de jeu pour Mohamed Diawara qui n’a pu s’exprimer que sur la ligne des lancers cette nuit (3 points à 3 sur 4 aux lancers). 1 rebond, 1 passe et 1 interception viennent conclure ce bilan sur le Knick tricolore.

Noah Penda

Le pivot du Magic a eu l’occasion de disputer une bonne partie du dernier quart face aux Bulls. Une chance qu’il n’a malheureusement pas réussi à saisir puisque Noah Penda n’a ni inscrit de points, ni capter de rebonds. 2 passes décisives et 1 interception viennent néanmoins noircir la feuille de stats, mais loin de son domaine habituel.

Ousmane Dieng

Gros double-double pour Ousmane à 12 pions et 12 rebonds. Match solide de bout-en-bout, régulier, et avec la victoire en plus au bout, que demander de plus ?

OUSMANE DIENG WITH AUTHORITY. pic.twitter.com/S6PuvWl4wI

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 11, 2026

Nolan Traoré

Mais Dieng n’a pas été le seul Français à briller pendant ce Bucks – Nets puisque Nolan Traoré a lui inscrit 14 puntos et capté 4 rebonds tout en chipant 3 ballons. L’adresse n’était pas spécialement au rendez-vous (5 sur 14), mais le meneur a su se montrer sous d’autres facettes.

Victor Wembanyama

40 points, 13 rebonds, 5 passes, 1 interception et 2 contres en shootant à 61%… les hommes mentent mais pas les chiffres. Victor est revenu bien vénère face aux Mavs et a donc validé son éligibilité aux récompenses de fin de saison de la plus belle des manières. Et dire qu’il y a quelques jours on avait peur d’un drame…

👽🇫🇷 pic.twitter.com/QmjR7vtqIK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2026

Rayan Rupert

Rayan continue sur sa lancée. Après avoir sorti son premier triple-double en carrière il y a quelques jours, le jeune joueur des Grizzlies plante un gros double-double en sortie de banc cette nuit (16 points, 12 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 1 contre). Le Français a joué 39 minutes dans une défaite mais c’est de l’expérience en plus… et de la confiance perso !

Rayan Rupert vs UTA:

16 PTS

12 REB

4 AST

3 STL

7-25 FG

1-11 3P

-45

L 101-147

Back-to-back games with 3+ steals. pic.twitter.com/My54top6pv

— StatsArc (@StatsArc) April 11, 2026

Adama Bal

Encore une belle soirée sur le plan perso aussi pour Adama ! 18 points, 2 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre… décidement l’air du Tennessee lui va bien.

Joan Beringer

Joan Beringer a connu sa première titularisation en NBA et a joué 26 minutes. Il sort de ce match en ayant totalisé 14 points, 4 rebonds, 1 passe, 2 interceptions, 1 contre… et repart avec la victoire.

Première titularisation en carrière cette nuit pour Joan Beringer 🇫🇷

Face aux Rockets, qui eux jouaient leur classement.

🔹14 points, 4 rebonds, 5/5 au tir.

Juste avant la fin de saison, jolie prise de responsabilités, on adore ! 🔥

pic.twitter.com/Qa8ufvmzO1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2026

Sidy Cissoko

Sidy n’a joué que deux minutes dans un match à fort enjeu et n’a inscrit que 2 petits points. Il a ajouté 1 passe et 1 interception.

Nicolas Batum

Nico n’a marqué aucun point en 5 minutes de jeu mais a pris 1 rebond.

Maxime Raynaud

Max sort un autre gros match avec une victoire à la clé. 23 points, 9 rebonds et 4 passes pour lui !

Maxime Raynaud frôle le double-double contre les Warriors 🇫🇷

🔹23 points à 9/12 au tir

🔹9 rebonds

🔹4 passes

🔹1 interception

Mettez vos lunettes de soleil, le faisceau va briller à Sacramento ce soir 🟣😎pic.twitter.com/Tr5vi2g6SZ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2026

Le programme de ce soir :

Pas de matchs dans la nuit de ce samedi à dimanche… prochain rendez-vous dimanche soir avec les 30 franchises sur le pont pour la dernière journée de saison régulière !