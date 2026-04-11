Victor Wembanyama officiellement éligible aux trophées de fin de saison !

Il restait un match à jouer avec au moins 20 minutes de temps de jeu pour Victor Wembanyama afin d’atteindre la barre des 65 matchs et devenir officiellement éligible aux récompenses de fin de saison. C’est désormais chose faite depuis cette nuit et la victoire des Spurs face aux Mavs (139-120), où le Français a joué 26 minutes, pour 40 points et 13 rebonds… tout simplement hallucinant !

Victor Wembanyama retrouvait les parquets cette nuit après une petite frayeur aux côtes, et après avoir manqué le dernier match face à Portland. Opposé aux Mavericks de Cooper Flagg (33 points), Wemby a plus que rassuré en humiliant ses adversaires du soir avec 40 points (dont 24 en première mi-temps) à 60% au tir, 13 rebonds et en remplissant absolument toutes les cases de la feuille de stats… le tout en 26 minutes, s’il vous plaît.

Au-delà d’avoir rassuré tout le monde, et certainement lui-même par la même occasion, l’Alien s’est très probablement assuré un trophée (DPOY) et au moins un podium MVP. En effet, il ne lui manquait qu’un seul match à plus de 20 minutes de jeu (il s’est ajouté 6 minutes de rab pour le plaisir) pour atteindre la fameuse barre des 65 matchs en saison régulière et ainsi devenir éligible à ces récompenses de fin de saison.

🚨VICTOR WEMBANYAMA EST ÉLIGIBLE AUX TROPHÉES DE FIN DE SAISON !

🔹40 POINTS (14/23)

🔹13 rebonds

🔹5 passes, 1 steal, 2 contres

🔹26 minutes

L’Alien a littéralement fracassé les Mavericks, un DÉLIRE !

Prochain rendez-vous en Playoffs dans une semaine, certainement 👽 pic.twitter.com/hQDaMjDtbI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 11, 2026

Il ne reste désormais qu’un match de saison régulière aux Spurs (assurés de terminer deuxièmes à l’Ouest), ce dimanche face aux Nuggets (en course pour la 3e place à l’Ouest).

Verra-t-on un aussi beau match que le dernier Spurs–Nuggets en date ? Ou bien aura-t-on droit à un duel de fond de banc afin de reposer les mecs avant le début de ces Playoffs qui s’annoncent déjà historiques ? Réponse dimanche soir.

Une chose est sûre : Victor Wembanyama devrait recevoir ses premières récompenses. Et nous, on va le découvrir en Playoffs dans une petite semaine… et ça, ça s’annonce TRÈS grand !