Programme NBA : dernier weekend de régulière, c’est l’heure du bouquet final !

Nous y sommes ! Ce vendredi ainsi que dimanche, les 30 équipes NBA seront sur le pont pour le traditionnel dernier weekend de régulière. On commence avec 15 matchs dont certains pourraient avoir une certaine incidence au classement.

Le programme de ce soir :

1h : Hawks – Cavs

1h : Hornets – Pistons

1h : Wizards – Heat

1h30 : Celtics – Pelicans

1h30 : Pacers – Sixers

1h30 : Knicks – Raptors

2h : Bulls – Magic

2h : Bucks – Nets

2h : Spurs – Mavericks

3h : Nuggets – Thunder

3h30 : Rockets – Wolves

3h30 : Jazz – Grizzlies

4h : Blazers – Clippers

4h : Kings – Warriors

4h30 : Lakers – Suns

L’affiche à ne pas manquer : Nuggets – Thunder

Le choc de la nuit ! Si le Thunder est déjà assuré de finir à la première place de l’Ouest, les Nuggets ne sont eux pas certains de pouvoir finir à la troisième place de l’Ouest, avec une seule victoire d’avance sur les Rockets et les Lakers. Denver est à la maison, et la victoire est obligatoire. Est-ce que les hommes de Mark Daigneault vont vouloir faire respecter la hiérarchie et montrer aux Nuggs que le champion en titre est toujours au dessus en termes de basket ? Rendez-vous à 3h30 !

Les Français sur le pont