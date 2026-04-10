Programme NBA : dernier weekend de régulière, c’est l’heure du bouquet final !
Le 10 avr. 2026 à 18:03 par Nicolas Vrignaud
Nous y sommes ! Ce vendredi ainsi que dimanche, les 30 équipes NBA seront sur le pont pour le traditionnel dernier weekend de régulière. On commence avec 15 matchs dont certains pourraient avoir une certaine incidence au classement.
Le programme de ce soir :
- 1h : Hawks – Cavs
- 1h : Hornets – Pistons
- 1h : Wizards – Heat
- 1h30 : Celtics – Pelicans
- 1h30 : Pacers – Sixers
- 1h30 : Knicks – Raptors
- 2h : Bulls – Magic
- 2h : Bucks – Nets
- 2h : Spurs – Mavericks
- 3h : Nuggets – Thunder
- 3h30 : Rockets – Wolves
- 3h30 : Jazz – Grizzlies
- 4h : Blazers – Clippers
- 4h : Kings – Warriors
- 4h30 : Lakers – Suns
L’affiche à ne pas manquer : Nuggets – Thunder
Le choc de la nuit ! Si le Thunder est déjà assuré de finir à la première place de l’Ouest, les Nuggets ne sont eux pas certains de pouvoir finir à la troisième place de l’Ouest, avec une seule victoire d’avance sur les Rockets et les Lakers. Denver est à la maison, et la victoire est obligatoire. Est-ce que les hommes de Mark Daigneault vont vouloir faire respecter la hiérarchie et montrer aux Nuggs que le champion en titre est toujours au dessus en termes de basket ? Rendez-vous à 3h30 !
Les Français sur le pont
- Zaccharie Risacher face aux Cavaliers.
- Moussa Diabaté contre les Pistons.
- Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet contre les Raptors
- Guerschon Yabusele affronte Noah Penda.
- Ousmane Dieng face à Nolan Traoré !
- Victor Wembanyama pour atteindre les 65 matchs joués cette saison, contre Dallas.
- Rudy Gobert et Joan Beringer contre les Rockets.
- Nicolas Batum se déplace chez les Blazers de Sidy Cissoko.
- Adama Bal et Rayan Rupert sont à Utah.
- Maxime Raynaud et Killian Hayes accueillent les Warriors.